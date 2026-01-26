Чому в лютому 28 днів і звідки взявся високосний рік — просте пояснення заплутаної історії

Лютий має 28 днів не випадково — це число утворилося під час формування календаря, яке тривало століттями.

Чому лютий отримав найменше днів і до чого тут Юлій Цезар — читай у матеріалі.

Чому у лютому 28 днів і як римляни вчилися рахувати сонячний рік

В давнину Римська імперія займала величезну територію, тож не дивно, що всі її піддані користувалися саме римським календарем.

А в ньому рік складався лише з десяти місяців, тривав 304 дні і починався з березня. Зима взагалі не мала окремих місяців і просто випадала з рахунку.

Пізніше, приблизно у сьомому столітті до н.е., цар Нума Помпілій додав до календаря ще два місяці — січень і лютий. Саме лютий поставили в кінець року.

Лютий отримав назву на честь давньоримського бога підземного світу Фебрууса. Саме від його імені походить латинське слово februare, що означає: очищати.

Для римлян лютий символізував завершення року й очищення перед початком нового циклу. Він закривав календарний рік, але містив меншу кількість днів — лише 28 днів.

Але і тут римські розрахунки виявилися неточними, і загальна кількість днів у році постійно не збігалася з реальним астрономічним роком.

Щоб виправляти різницю, римляни використовували додаткові дні, і все це коригування проводили знову ж таки саме наприкінці року — у лютому.

Читати на тему Коли наступний високосний рік, як його вирахувати та цікаві факти з історії Які роки – високосні? Цікаві історії та факти та перелік високосних років – у матеріалі.

В якому році в лютому буде 29 днів

Щоб вирахувати це, з’ясуємо, звідки взялися високосні роки. У 46 році до н.е. Юлій Цезар провів календарну реформу, і це поклало край календарному безладу. Він установив тривалість року в 365 днів і запровадив правило додавати один день кожні чотири роки.

Інші місяці отримали стабільну кількість днів — 30 або 31. Лютий, як місяць корекції, залишили найкоротшим: 28 днів зазвичай та 29 — у високосному.

Високосні роки з’явилися тому, що сонячний рік насправді триває трохи довше, ніж 365 днів — ще 5 годин і 49 хвилин зверху.

Оскільки в календарі неможливо враховувати частини доби, придумали інше рішення: дораховувати ці “зайві” години раз на чотири роки.

Так з’явився чотирирічний цикл — протягом трьох років має бути по 365 днів, а на четвертий додається ще одна доба, і виходить 366.

Пізніше юліанський календар був іще раз трохи уточнений григоріанським, яким ми користуємося зараз. Однак тривалість місяців у ньому вже не змінювали.

Але ввели правило: якщо число року ділиться на чотири — тоді він високосний, але є деякі уточнення.

Роки, які закінчуються на два нулі, не вважаються високосними автоматично. Вони отримують додатковий день лише в тому разі, якщо діляться ще й на 400.

Тому більшість круглих років — не високосні: наприклад, 1700, 1800 і 1900 минули без 29 лютого. А от 1600, 2000 стали винятком і мали зайвий день, бо їхній номер ділиться на 400.

Наступний високосний рік — 2028.

Читай також: слов’янський календар 2026, хто з тварин — тотем року і яке його послання.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!