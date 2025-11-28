Стиль жизни Путешествия и вдохновение

Погода на 1 декабря 2025: прогноз на всю зиму по украинским приметам

Ольга Петухова, редактор сайта 28 ноября 2025, 17:08 3 мин.
погода на1декабря
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь