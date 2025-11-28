Погода на 1 декабря 2025: прогноз на всю зиму по украинским приметам

Зимы в Украине изменились — снежок и мороз становятся редкостью, которую мы ждем с нетерпением. И вскоре нам придется составлять новые приметы — исходя из свежих прогнозов Украинского гидрометцентра и своих наблюдений за природой за окном.
Но пока что воспользуемся опытом предков и узнаем, какие погодные приметы 1 декабря прогнозируют погоду на всю зиму сезона 2025–2026.
Погода на 1 декабря 2025: приметы, которые прогнозируют не хуже синоптиков
А вот действительно: несмотря на современные долгосрочные прогнозы и спутниковые снимки, народные приметы сохраняют свое очарование.
Они напоминают о связи человека с природой, о внимательности к мелочам, о том, насколько прозорливой бывает наша наблюдательность.
Так что когда наступает первый день зимы, стоит на минутку остановиться, посмотреть на небо, прислушаться к ветру — и запомнить увиденное и услышанное.
Погода на 1 декабря: приметы-наблюдения за небом
В первое зимнее утро традиционно смотрели, что предвещает небо.
- Ясное, солнечное — к морозной, стабильной зиме без резких изменений.
- Облачное и тяжелое — к частым оттепелям и мокрому снегу.
- Розовый или красноватый рассвет считался признаком сильных морозов в ближайшие недели.
Погода на 1 декабря: приметы о морозе и снеге
Мороз в первый день зимы имел особый смысл:
- Сильный мороз с утра — к долгой и суровой зиме.
- Легкий морозец — сезон будет умеренным.
- Полное отсутствие мороза — на Рождество или Крещение ждали резкого похолодания.
А вот снег 1 декабря считался хорошей приметой, он прогнозировал добрую зиму и удачный год.
Если же снег шел большими хлопьями, это означало спокойные морозные дни, но без бурь. А вот морось и дождь или мокрый снег в первый день считали предвестником нестабильной и капризной зимы.
Погода на 1 декабря: приметы о ветре
Направление ветра в начале зимы тоже имело большое значение:
- Северный — к морозной и сухой зиме.
- Южный — зима будет теплее, возможна частая морось.
- Западный — жди нестабильной погоды.
- Восточный — обещал холод и длительные заморозки.
Считалось, что ветер в первый день зимы задает ритм атмосферных потоков на ближайшие месяцы.
Наши предки верили: каким будет 1 декабря, такой в основном окажется и вся зима — либо снежной, либо плаксивой и ветреной. Так что наблюдаем и проверяем приметы!
