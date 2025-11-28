Погода на 1 декабря 2025: прогноз на всю зиму по украинским приметам

Зимы в Украине изменились — снежок и мороз становятся редкостью, которую мы ждем с нетерпением. И вскоре нам придется составлять новые приметы — исходя из свежих прогнозов Украинского гидрометцентра и своих наблюдений за природой за окном.

Но пока что воспользуемся опытом предков и узнаем, какие погодные приметы 1 декабря прогнозируют погоду на всю зиму сезона 2025–2026.

Погода на 1 декабря 2025: приметы, которые прогнозируют не хуже синоптиков

А вот действительно: несмотря на современные долгосрочные прогнозы и спутниковые снимки, народные приметы сохраняют свое очарование.

Они напоминают о связи человека с природой, о внимательности к мелочам, о том, насколько прозорливой бывает наша наблюдательность.

Так что когда наступает первый день зимы, стоит на минутку остановиться, посмотреть на небо, прислушаться к ветру — и запомнить увиденное и услышанное.

Погода на 1 декабря: приметы-наблюдения за небом

В первое зимнее утро традиционно смотрели, что предвещает небо.

Ясное, солнечное — к морозной, стабильной зиме без резких изменений.

— к морозной, стабильной зиме без резких изменений. Облачное и тяжелое — к частым оттепелям и мокрому снегу.

— к частым оттепелям и мокрому снегу. Розовый или красноватый рассвет считался признаком сильных морозов в ближайшие недели.

Погода на 1 декабря: приметы о морозе и снеге

Мороз в первый день зимы имел особый смысл:

Сильный мороз с утра — к долгой и суровой зиме.

— к долгой и суровой зиме. Легкий морозец — сезон будет умеренным.

— сезон будет умеренным. Полное отсутствие мороза — на Рождество или Крещение ждали резкого похолодания.

А вот снег 1 декабря считался хорошей приметой, он прогнозировал добрую зиму и удачный год.

Если же снег шел большими хлопьями, это означало спокойные морозные дни, но без бурь. А вот морось и дождь или мокрый снег в первый день считали предвестником нестабильной и капризной зимы.

Погода на 1 декабря: приметы о ветре

Направление ветра в начале зимы тоже имело большое значение:

Северный — к морозной и сухой зиме.

— к морозной и сухой зиме. Южный — зима будет теплее, возможна частая морось.

— зима будет теплее, возможна частая морось. Западный — жди нестабильной погоды.

— жди нестабильной погоды. Восточный — обещал холод и длительные заморозки.

Считалось, что ветер в первый день зимы задает ритм атмосферных потоков на ближайшие месяцы.

Наши предки верили: каким будет 1 декабря, такой в основном окажется и вся зима — либо снежной, либо плаксивой и ветреной. Так что наблюдаем и проверяем приметы!

