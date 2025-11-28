Погода на 1 грудня 2025: прогноз на всю зиму за українськими прикметами

Зими в Україні змінилися — сніжок і мороз стає рідкістю, на яку чекаємо з нетерпінням. І незабаром нам доведеться складати нові прикмети — виходячи зі свіжих прогнозів Українського гідрометцентру і своїх спостережень за природою за вікном.

Але поки що скористуємося досвідом предків, і дізнаємося, які погодні прикмети 1 грудня прогнозують погоду на всю зиму сезону 2025-2026.

Погода на 1 грудня 2025: прикмети, які прогнозують не гірше за синоптиків

А от дійсно: попри сучасні довгострокові прогнози й супутникові знімки, народні прикмети зберігають свою чарівність.

Вони нагадують про зв’язок людини з природою, про уважність до дрібниць, про те, як прозорлива наша спостережливість.

Тож коли настає перший день зими, варто на хвилинку зупинитися, подивитися на небо, прислухатися до вітру — і запам’ятати побачене і почуте.

Погода на 1 грудня: прикмети-спостереження за небом

У перший зимовий ранок традиційно дивилися, що віщує небо.

Ясне, сонячне — до морозяної, стабільної зими без різких змін.

Хмарне й важке — до частих відлиг та мокрого снігу.

Рожевий чи червонуватий світанок вважався ознакою сильних морозів у найближчі тижні.

Погода на 1 грудня: прикмети про мороз та сніг

Мороз у перший день зими мав особливий сенс:

Міцний мороз із ранку — до довгої й суворої зими.

Легкий морозець — сезон буде помірним.

Повна відсутність морозу — на Різдво чи Водохреща чекали різке похолодання.

А от сніг 1 грудня вважався гарною прикметою, він прогнозував хорошу зиму та вдалий рік.

Якщо ж сніг ішов великими пластівцями, це означало спокійні морозні дні, але без буревіїв. А от мряка і дощ, чи мокрий сніг у перший день вважали передвісником нестійкої та капризної зими.

Погода на 1 грудня: прикмети про вітер

Напрямок вітру на початку зими теж мав велике значення:

Північний — до морозної та сухої зими.

Південний — зима буде теплішою, можлива часта мряка.

Західний — чекай на нестабільну погоду.

Східний — обіцяв холод і тривалі заморозки.

Вважалося, що вітер у перший день зими задає ритм атмосферних потоків на найближчі місяці.

Наші предки вірили: яким буде 1 грудня, такою здебільшого виявиться й уся зима — або сніжною, або плаксивою й вітряною. Тож спостерігаємо і перевіряємо прикмети!

