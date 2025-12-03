Погода в Харькове в декабре 2025: еще осень или уже зимнее настроение

Первый месяц зимы вряд ли оправдает своё название. Белые сугробы и хрустящий утренний морозец, кажется, уходят в прошлое.

Мы немного скучаем по ним, но признаём: у потепления есть свои “плюсы”. В условиях постоянных обстрелов со стороны россиян и вызванных ими проблем с энергетикой природа становится на сторону украинцев и обещает не испытывать холодом.

Какой будет погода в декабре в Харькове — точный прогноз на месяц.

Погода в Харькове в декабре 2025: первая декада, 1-10 числа

Месяц начался мягко, довольно тёплыми днями: понедельник принёс 6° днём и 3° ночью, с солнцем, которое редко скрывается за облаками.

Следующие дни немного холоднее, ночные температуры – от 0 до -1° мороза.

С 3 по 8 число город ждёт солнечная неделя, небольшие осадки начнутся лишь в конце декады, особенно 9 и 10 декабря.

Погода в Харькове в декабре 2025: вторая декада, 11–20 числа

Это время, когда зима начинает больше напоминать о себе. Днём температура колеблется от +1 до +7°, но большинство дней держится около +2…+3°.

Ночные температуры будут балансировать на грани 0°. А вот 12 декабря станет самым тёплым днём среди этой декады с 7° днём.

Облачность будет большей, придут осадки: 13–14 декабря ожидаются небольшие дожди или снег. Затем облака станут менее плотными, и к концу декады погода улучшится, время от времени открывая кусочки ясного неба.

Погода в Харькове в декабре 2025: третья декада, 21–31 числа

Заключительные десять дней декабря небольшим шагом всё же приблизят к зиме. Днём температура снизится до 0…3°, ночью — стабильно около -1…-2°.

В некоторые дни даже ожидается 0° днём, и это подарит ощущение морозов, которых ждут хотя бы перед Новым годом.

Солнечные проблески будут чередоваться с облачностью, осадков будет немного, хотя 24–26 декабря ещё будут облачные влажные дни.

31 декабря и новогодняя ночь обещают подарить праздничное настроение: днём с солнцем, без осадков, ночью лёгкий морозец -1°.

