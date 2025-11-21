Погода в Одессе в декабре 2025: когда ждать первые снега.

Одесса — город, держащий статус одного из самых атмосферных городов Украины, особенно зимой. Читай в материале, какая будет погода в Одессе на декабрь 2025 года и ожидать ли сильных снегов — в материале.

Погода в Одессе в декабре 2025: первая декада, с 01.12 по 10.12

Начало первого месяца зимы ознаменуется большим количеством осадков и сильными колебаниями температуры: днем ​​показатель термометра будет колебаться от +1°C до +9°C, а ночью — от -1°C до +6°C.

Чуть ли не каждый день будут осадки: со 2 по 4 декабря в Одессе предполагается снег, а 6, 7, 9 и 10 числа прогнозируются незначительные дожди. 1, 5 и 8 декабря будет облачно, только в первый день месяца время от времени будет появляться солнышко.

Погода в Одессе в декабре: вторая декада, с 11.12 по 20.12

Эти десять дней станут не менее искренними на осадки, но будет несколько и солнечных дней. Днем температура воздуха будет колебаться еще сильнее, чем в прошлую декаду: от +1°C до +12°C, тогда как в ночное время суток — от -7°C до +7°C. Поскольку изменения температуры воздуха слишком значительны, следует смотреть прогноз накануне и одеваться соответственно.

Погода в осадках: 11 и 12 декабря в Одессе предусматривается небольшой снег, немного посыпающий землю, однако уже 13 числа от него не останется и следа — на небе будет преобладать солнце, равно как и 14, 19 и 20 декабря. С 15 по 18 числа в городе будет дождь — не забудь взять с собой зонт.

Прогноз погоды в Одессе в декабре 2025: третья декада, с 21.12 по 31.12

Последние 11 дней месяца будут несколько спокойнее по отношению к предыдущим двум декадам как по температуре, так и с осадками. Днем температура воздуха находится в диапазоне +1…+8°C, в то время как ночью — -1…+5°C.

21, 22 и 25 декабря в Одессе будет дождь, а в конце месяца — 27 и 28 числа — город посыпает снегом. В последний день месяца погода будет преимущественно солнечной, что может сбить немного с новогодней атмосферы, однако во все остальные дни прогнозируется полная облачность.

В целом погода в Одессе в декабре окажется достаточно нестабильной по температуре, а также щедрой по осадкам. Следи за прогнозом, не забывай зонтик и наслаждайся первым месяцем зимы.

