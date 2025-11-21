Погода в Одесі в грудні 2025: коли чекати на перші сніги

Одеса — місто, що тримає статус одного з найатмосферніших міст України, особливо взимку. Читай у матеріалі, яка буде погода в Одесі на грудень 2025 та чи очікувати сильних снігів — у матеріалі.

Погода в Одесі в грудні 2025: перша декада, з 01.12 по 10.12

Початок першого місяця зими відзначиться великою кількістю опадів та сильними коливаннями температури: вдень показник термометра коливатиметься від +1°C до +9°C тоді як вночі — від -1°C до +6°C.

Ледь не кожного дня будуть різні опади: з 2 по 4 грудня в Одесі передбачається сніг, а 6, 7, 9 та 10 числа прогнозуються незначні дощі. 1, 5 та 8 грудня буде повна хмарність, лише найпершого дня місяця час від часу з’являтиметься сонечко.

Погода в Одесі в грудні: друга декада, з 11.12 по 20.12

Ці десять днів стануть не менш щирими на опади, але водночас буде декілька і сонячних днів. Удень температура повітря коливатиметься ще сильніше, ніж минулої декади: від +1°C до +12°C, тоді як у нічний час доби — від -7°C до +7°C. Оскільки зміни температури повітря надто значні, варто дивитися прогноз переддень та вдягатися відповідно.

Погода щодо опадів: 11 та 12 грудня в Одесі передбачається невеликий сніг, що трохи притрусить землю, однак вже 13 числа від нього не лишиться і сліду — на небі переважатиме сонце, так само як і 14, 19 та 20 грудня. З 15 по 18 числа у місті дощитиме — не забудь взяти з собою парасольку.

Прогноз погоди в Одесі в грудні 2025: третя декада, з 21.12 по 31.12

Останні 11 днів місяця будуть дещо спокійнішими відносно попередніх двох декад як по температурі, так і з опадами. Удень температура повітря перебувати у діапазоні +1…+8°C, у той час, як вночі — -1…+5°C.

21, 22 та 25 грудня в Одесі дощитиме, а наприкінці місяця — 27 та 28 числа — місто посипле снігом. В останній день місяця погода буде переважно сонячною, що може трохи збити з новорічної атмосфери, однак в усі інші дні прогнозується повна хмарність.

Загалом погода в Одесі в грудні виявиться доволі нестабільною щодо температур, а також щедрою відносно опадів. Слідкуй за прогнозом, не забувай парасольку та насолоджуйся першим місяцем зими.

