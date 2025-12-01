Будет ли снег этой зимой 2026: чего ждать с декабря по март

Зимы в Украине становятся мягче, границы между сезонами размываются, и декабрь очень похож на январь.

Будет ли снег этой зимой в Украине или его заменят дожди — исследуем вопрос, опираясь на научные прогнозы.

Будет ли снег этой зимой 2026

Погода на зиму 2026 действительно очень интригует, и, пытаясь спрогнозировать её, мы можем просмотреть проверенный международный источник сезонных прогнозов: ECMWF.

Данные, которые приводит портал Severe-weather.eu, датированы октябрём 2025 года и дают представление о будущих снегопадах зимы 2026.

Так будет ли снег этой зимой в Европе и конкретно в Украине — погрузимся в детали ежемесячных прогнозов. Но берём во внимание, что это — усреднённая картина на долгосрочную перспективу.

Читать по теме Погода на 1 декабря 2025: прогноз на всю зиму по украинским приметам Народные приметы про зиму — наблюдаем за погодой 1 декабря.

Прогноз ECMWF: будет ли снег 2026 года и ждать ли сильных снегопадов

По версии ECMWF, на большей части Европы снега выпадет меньше нормы. Основные снежные зоны сосредоточатся на севере континента.

Центральные и западные регионы получат дефицит снега, а на юге Великобритании прогнозируются некоторые снегопады.

Декабрь: в первый месяц зимы будет немного меньше снега, чем обычно, но Центр Европы и западные районы получат его больше, чем другие регионы.

Январь: почти без изменений. На большей части Европы снега будет меньше. Исключение — Юго-Восток, где возможны более обильные осадки.

Февраль: снег отходит на север. Северные регионы получат основной объём, а остальная часть континента — меньше из-за более тёплых западных ветров.

Март: ранняя весна принесёт возможность снегопадов в Центральной Европе, но в целом количество снега, который может выпасть, уменьшится.

Этот прогноз даёт надежду, что зима 2026 года будет ещё более мягкой и малоснежной, чем предыдущая. Но можно ли доверять долгосрочным прогнозам, даже научным?

В эксклюзивном интервью Вікнам сотрудница Научно-исследовательского института агроэкологии и природопользования НААН Украины Наталья Зиновчук рассказала, что нынешняя погода становится нестабильной и непрогнозируемой.

Бывшие циклические изменения сезонов, с их характерными признаками, сейчас не фиксируются. Частично это объясняется глобальными природными процессами, которые происходят в воздушных массах планеты и в океанах. Например, изменение климата провоцирует замедление Атлантического течения, которое в значительной мере влияет на теплообмен в северном полушарии.

Так что говорить, будет ли точно этой зимой снег в Украине и в каких объёмах — крайне сложно. Но ориентировочная картина всё же есть.

А ещё узнай, будет ли снежной зима в Буковеле и на когда лучше планировать там отдых.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!