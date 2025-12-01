Чи буде сніг цієї зими 2026: чого чекати від грудня до березня

Зими в Україні стають м’якшими, кордони між сезонами розмиваються і грудень дуже схожий на січень.

Чи буде сніг цієї зими в Україні або його замінять дощі — досліджуємо питання, спираючись на наукові прогнози.

Чи буде сніг цієї зими 2026

Погода на зиму 2026 дійсно дуже інтригує, і намагаючись спрогнозувати її, ми можемо переглянути перевірене міжнародне джерело сезонних прогнозів: ECMWF.

Дані, які наводить портал Severe-weather.eu датовані жовтнем 2025 року і дають уявлення про майбутні снігопади зими 2026.

Тож чи буде сніг цієї зими у Європі та конкретно в Україні — зануримося у деталі щомісячних прогнозів. Але беремо до уваги, що це — усереднена картина на довгострокову перспективу.

Прогноз ECMWF: чи буде сніг 2026 року, і чи чекати на сильні снігопади

За версією ECMWF, на більшій частині Європи снігу випаде менше норми. Основні сніжні зони зосередяться на півночі континенту.

Центральні та західні регіони отримають дефіцит снігу, а на півдні Великої Британії прогнозуються деякі снігопади.

Грудень : в перший місяць зими буде трохи менше снігу, ніж зазвичай, але Центр Європи та західні райони отримають його більше, ніж інші регіони.

Січень : майже без змін. На більшій частині Європи снігу буде менше. Виняток — Південний Схід, де можливі більш рясні опади.

Лютий : сніг відходить на північ. Північні регіони отримають основний обсяг, а решта континенту — менше через тепліші західні вітри.

Березень: рання весна принесе можливість снігопадів у Центральній Європі, але загалом кількість снігу, що може випасти, зменшиться.

Цей прогноз дає надію, що зима 2026 року буде іще більш м’якою і малосніжною, ніж попередня. Але чи можна довіряти довгостроковим прогнозам, навіть науковим?

В ексклюзивному інтерв’ю Вікнам співробітниця Науково-дослідного інституту агроекології та природокористування НААН України Наталія Зіновчук розповіла, що нинішня погода стає нестабільною і непрогнозованою.

Колишні циклічні зміни сезонів, з їхніми характерними ознаками, нині не фіксуються. Частково це пояснюється глобальними природними процесами, які відбуваються в повітряних масах планети та в океанах. Приміром, зміну клімату провокує сповільнення Атлантичної течії, яка значною мірою впливає на теплообмін у північній півкулі.

Тож говорити, чи точно буде цієї зими сніг в Україні, і в яких обсягах — вкрай важко. Але орієнтовна картина все ж є.

