Погода в Харкові в грудні 2025: ще осінь чи вже зимовий настрій

Перший місяць зими навряд чи виправдає свою назву. Білі кучугури й хрусткий ранковий морозець, здається, йдуть у минуле.

Ми трохи сумуємо за ними, але визнаємо: у потеплішання є свої “плюси”. За умов постійних обстрілів росіян і спричинених ними проблем з енергетикою, природа стає на бік українців, і обіцяє не випробовувати холоднечею.

Якою буде погода в грудні в Харкові — точний прогноз на місяць.

Погода в Харкові у грудні 2025: перша декада, 1-10 число

Місяць розпочався м’яко, доволі теплими днями: понеділок приніс 6° вдень та 3° вночі, із сонцем, яке рідко ховається за хмарами.

Наступні дні трохи холодніші, нічні температури – від 0 до -1° морозу.

З 3 по 8 число на місто чекає сонячний тиждень, невеликі опади почнуться лише наприкінці декади, особливо 9 та 10 грудня.

Погода в Харкові у грудні 2025: друга декада, 11-20 число

Це час, коли зима починає більше нагадувати про себе. Денна температура коливається від +1 до +7°, але більшість днів тримається близько +2…+3°.

Нічні температури балансуватимуть на межі 0°. А от 12 грудня стане найтеплішим днем серед цієї декади з 7° вдень.

Хмарність буде більшою, прийдуть опади: 13-14 грудня очікуються невеликі дощі або сніг. Потім хмари стануть менш щільними, і до кінця декади погода покращиться, час від часу відкриваючи шматочки ясного неба.

Погода в Харкові у грудні 2025: третя декада, 21-31 число

Завершальні десять днів грудня на невеличкий крок все ж наблизять до зими. Денна температура знизиться до 0…3°, нічна – стабільно близько -1…-2°.

У деякі дні навіть очікується 0° вдень, і це подарує відчуття морозів, на які чекають хоча б напередодні Нового року.

Сонячні проблиски чергуватимуться з хмарністю, опадів буде небагато, хоча 24-26 грудня ще трапляться хмарні вологі дні.

31 грудня і новорічна ніч обіцяють подарувати святковий настрій: вдень з сонцем, без опадів, вночі легкий морозець -1°.

