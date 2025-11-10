Погода в Шарм-эль-Шейхе в ноябре 2025: почувствуй лето осенью

Если ты думаешь о пляжном отдыхе в ноябре, египетский курорт Шарм‑эль‑Шейх — один из отличных вариантов.

Море здесь достаточно тёплое, жара уже не такая интенсивная, как летом — царит настоящий бархатный сезон.

Подробнее о том, какой будет погода в Шарм‑эль‑Шейхе в ноябре 2025 года — в материале.

Погода в Шарм-эль-Шейхе в ноябре 2025

В отличие от наших широт, в Египте осенью сохраняется довольно длинный световой день. Больше всего света — в начале ноября, когда солнце светит около десяти часов, а меньше всего — в конце месяца, около девяти часов света.

Дождей в Шарм-эль-Шейхе в ноябре практически не бывает, а поверхность прогревается в среднем от 25 до 30 градусов. Для сравнения: в августе этот курорт словно раскалённая сковорода, даже в тени до 40 градусов.

Ночная температура в ноябре стабильно прохладная, может опускаться до 16‑19 °C, поэтому вечерами и после захода солнца бывает довольно свежо, возможны порывы холодного ветра — стоит иметь что-то потеплее лёгкого платья и шорт.

Иногда и днём погода может меняться: налетают кратковременные порывистые ветра из пустыни. Именно пустынный ветер в Шарм-эль-Шейхе бывает довольно сухим и жарким. Но в ноябре он обычно не мешает отдыху.

Курорт Шарм‑эль‑Шейх расположен на побережье Красного моря и обещает отдыхающим весь спектр пляжных развлечений. Главное — купание в действительно комфортной воде: её средняя температура в ноябре составляет около 26 °C.

Поэтому, отправляясь в путешествие в Египет, позаботься о правильной одежде: кроме купальников, плавок и парео, возьми лёгкую кофту или свитер, лёгкую джинсовую куртку. Можно взять шарф или платок, чтобы не замёрзнуть после захода солнца.

Также не забудь об удобной обуви для прогулок, особенно если планируешь поездки по пустыне. И наслаждайся разнообразным экскурсионным и пляжным отдыхом в Шарм-эль-Шейхе — погода в ноябре здесь благоприятна для путешествий.

