Погода в Шарм-ель-Шейху в листопаді 2025: відчуй літо восени

Якщо ти подумуєш про пляжний відпочинок в листопаді, єгипетський курорт Шарм‑ель‑Шейх — один з відмінних варіантів.

Море тут достатньо тепле, спека вже не така інтенсивна, як влітку — панує справжній оксамитовий сезон.

Детальніше, якою буде погода в Шарм‑ель‑Шейху в листопаді 2025 року – у матеріалі.

Погода в Шарм-ель-Шейху в листопаді 2025

На відміну від наших широт, у Єгипті восени зберігається доволі довгий світловий день. Найбільше світла на початку листопада, коли сонце світить близько десяти годин, а найменше — наприкінці місяця, близько дев’яти годин світла.

Дощів в Шарм-ель-Шейху в листопаді практично не буває, і поверхня прогрівається в середньому від 25 до 30 градусів. Для порівняння: у серпні цей курорт — мов розпечена пательня, навіть в тіні до 40 градусів.

Нічна температура в листопаді стабільно прохолодна, може опускатись до 16‑19 °C, тож вечорами і після заходу сонця буває доволі свіжо, ймовірні пориви холодного вітру — варто мати щось тепліше за легку сукню та шорти.

Іноді і вдень погода може змінюватися, налітає короткочасний поривчастий вітер із пустелі, саме пустельний вітер у Шарм-ель-Шейху буває досить сухим і гарячим. Але в листопаді він зазвичай не шкодить відпочинку.

Курорт Шарм‑ель‑Шейх розташований на узбережжі Червоного моря і обіцяє відпочивальникам увесь спектр пляжних розваг. Найголовніше — купання у справді комфортній воді: її середня температура в листопаді становить близько 26°C.

Тож відправляючись у подорож до Єгипту, подбай про правильний одяг, додай до купальників, плавок та парео ще й легку кофту або светр, легку джинсову куртку. Можна взяти шарф або хустку, щоб не змерзнути після заходу сонця.

Також не забудь про зручне взуття для прогулянок, особливо якщо плануєш поїздки пустелею. І насолоджуйся різноманітним екскурсійним і пляжним відпочинком в Шарм-ель-Шейху — погода у листопаді тут сприятлива для мандр.

Читай також, яким буде листопад у Києві: осінь прощається, на порозі перший сніг.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!