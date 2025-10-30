Погода в Києві в листопаді 2025: осінь прощається, на порозі перший сніг

Листопад 2025 року в Києві, за прогнозами синоптиків, буде доволі хмарним, прохолодним і дощовим. Середня денна температура становитиме близько +7 °C, нічна усього +2 °C.

Осінь поволі йде, поступаючись місцем холодам, першим морозам і легкому снігу.

Погода в Києві на листопад 2025 року

За даними сайту Wisemeteo, листопад в столиці доволі швидкими темпами наближатиме зиму. Сонце переважно з’являтиметься у першій половині місяця 2-11, всередині: 15-17 листопада, і зрідка наприкінці: 22-24, 27, 30 числа.

Найбільш ясні дні — 4 та 11 листопада, коли небо буде чистим, а температура вдень ще триматиметься вище +9 °C.

Дощових або хмарних днів також буде чимало — приблизно 19.

Погода у Києві на листопад по тижнях

Київ: прогноз погоди на 1-2 число (субота–неділя)

Погода на вихідних обіцяє бути м’якою. У суботу небо затягне хмарами, але без опадів, температура повітря утримається на позначці +10 °C. У неділю сонце визирне з-за хмар, а вдень потеплішає до +13 °C. Ночі залишаться типово осінніми — +6 °C.

Київ: прогноз погоди на 3-9 число

Перші дні цього тижня ще по-осінньому затишні — повітря прогріється до +14 °C. Проте середина приносить поступове похолодання, а до вихідних температура спаде до +5 °С.

Ночі стають відчутно прохолоднішими, подекуди можливі перші слабкі заморозки. 8-9 листопада погода вже нагадує про наближення зими.

Київ: прогноз погоди на 10-16 число

Перехідний період від осені до зими. На початку тижня ще трапляються ясні ранки, але з середи небо затягує хмарами. Температура вдень тримається в межах +7…+4 °C, ночами — близько +4…+2 °C. Погода стає все похмурішою, іноді накрапає дрібний дощ.

Київ: прогноз погоди на 17–23 число

17–23 листопада очікується похолодання. Удень термометр покаже лише +5…+4 °C, а ночами опуститься до нуля. Майже весь тиждень можливі опади. У нічному повітрі вже відчувається подих зими: з’явиться перший мокрий сніг.

Київ: прогноз погоди на 24–30 число

Найпохмуріша частина місяця. Хмари майже не розходяться, сипле дрібний сніг із дощем. Денна температура тримається в межах +5…+3 °C, ночами — до -1 °C. Лише 30 листопада ймовірно коротке прояснення неба.

