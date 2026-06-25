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Романтика на островах: скільки коштує путівка на Мальдіви на двох у цьому сезоні

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Червня 2026, 19:00 4 хв.
Скільки коштує путівка на Мальдіви
Фото Pexels

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