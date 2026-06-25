Романтика на островах: скільки коштує путівка на Мальдіви на двох у цьому сезоні

Сьогодні Мальдіви — це не лише закриті вілли для мільйонерів, а й цілком доступні готелі на локальних островах. Остаточна вартість поїздки дуже залежатиме від обраного сезону.

Високий сезон триває з листопада по квітень, а у літні місяці ціни можуть бути на 30-40 відсотків нижчими через період тропічних дощів, хоча вони зазвичай короткочасні. Також на ціну впливає формат обраного житла та пакет послуг.

Скільки коштує путівка на Мальдіви на двох: від локальних островів до економ-резортів

Найчастіше на ці екзотичні острови літають парами — для весільної подорожі або романтичного вікенду. Вибір формату проживання безпосередньо впливає на те, скільки коштує путівка на мальдіви на двох, тому варто заздалегідь визначитися з пріоритетами.

Перший варіант — це відпочинок на локальних островах, таких як Маафуші, Тодду або Дігура.

Це ідеальний вибір для мандрівників, які хочуть побачити неймовірну красу океану за помірні кошти. Мінімальний поріг входу в цей сегмент становить від 95 000 до 125 000 гривень за пару на 7-9 ночей. У такому форматі ви проживаєте в затишних гестхаусах або сучасних міських готелях, користуєтеся спеціально відведеними пляжами та маєте можливість познайомитися з культурою і реальним побутом місцевих мешканців.

Другий варіант — це доступні резорти рівня 4 зірки. Якщо твоєю метою є саме класичний формат окремого острова-готелю, де немає сторонніх, ціна стартуватиме від 145 000 гривень. У цю суму зазвичай включено проживання в садовому бунгало серед тропічної зелені та повноцінне триразове харчування.

Преміум-відпочинок: скільки коштує путівка на мальдіви в гривнях за систему все включено

Для тих, хто прагне максимального комфорту і не хоче думати про додаткові витрати, ідеальним вибором стане формат All Inclusive на приватному острові-резорті. Тож, ціна подорожі залежить від рівня комфорту, який ти обереш, скажімо:

Середній сегмент, що включає резорти 4 або 5 зірок, коштує від 180 000 до 280 000 гривень. За ці гроші ти отримуєте бездоганний сервіс, безкоштовну оренду спорядження для снорклінгу, доступ до вечірніх розважальних програм та різноманітне меню в ресторанах готелю;

Люкс-сегмент орієнтований на поціновувачів виняткової приватності. Проживання у віллах на воді з власним басейном та послугами персонального батлера починається від 350 000 гривень і може сягати кількох мільйонів за тижневу відпустку. Це вибір тих, для кого важлива кожна деталь: від індивідуального трансферу на гідролітаку до вечерь від шеф-кухарів зі світовим ім’ям.

Важливо розуміти, що саме входить у цю ціну. Зазвичай стандартний пакетний тур включає авіапереліт з Європи, медичне страхування, проживання та трансфер. Останній пункт дуже важливий: трансфер на гідролітаку може коштувати до 500 доларів з особи, якщо він не був включений у вартість путівки заздалегідь.

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Скільки коштує путівка на Мальдіви з України у 2026 році

Сьогодні організація подорожі для українців потребує додаткового планування. Розраховуючи, скільки коштує путівка на Мальдіви з України, необхідно додавати до загального кошторису витрати на дорогу до транзитного аеропорту.

Оскільки прямих рейсів з України наразі немає, основними хабами для вильоту є:

Польща (Варшава, Краків): Найпопулярніший варіант із великим вибором рейсів авіакомпаній Qatar Airways, Emirates або Turkish Airlines;

Молдова (Кишинів): зручний варіант для мешканців південних регіонів України;

Угорщина чи Румунія: також часто використовуються мандрівниками для стикувальних рейсів.

Вартість квитків на поїзд або автобус до Європи, а також можлива ночівля в готелі біля аеропорту — це ті витрати, які формують фінальний бюджет. У середньому самостійний доїзд до місця вильоту додає до вартості туру ще від 5 000 до 10 000 гривень на особу.

Проте, навіть з урахуванням складної логістики, Мальдіви залишаються одним із найбажаніших напрямків для повного перезавантаження.

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