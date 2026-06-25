Романтика на островах: сколько стоит путевка на Мальдивы на двоих в этом сезоне

Сегодня Мальдивы — это не только закрытые виллы для миллионеров, но и вполне доступные отели на локальных островах. Окончательная стоимость поездки будет сильно зависеть от выбранного сезона.

Высокий сезон длится с ноября по апрель, а в летние месяцы цены могут быть на 30-40 процентов ниже из-за периода тропических дождей, хотя они обычно кратковременны. Также на цену влияет формат выбранного жилья и пакет услуг.

Сколько стоит путевка на Мальдивы на двоих: от локальных островов до эконом-резортов

Чаще всего на эти экзотические острова летают парами — для свадебного путешествия или романтического уикенда. Выбор формата проживания напрямую влияет на то, сколько стоит путевка на мальдивы на двоих, поэтому стоит заранее определиться с приоритетами.

Первый вариант — это отдых на локальных островах, таких как Маафуши, Тодду или Дигура.

Это идеальный выбор для путешественников, которые хотят увидеть невероятную красоту океана за умеренные средства. Минимальный порог входа в этот сегмент составляет от 95 000 до 125 000 гривен за пару на 7-9 ночей. В таком формате вы проживаете в уютных гестхаусах или современных городских отелях, пользуетесь специально отведенными пляжами и имеете возможность познакомиться с культурой и реальным бытом местных жителей.

Второй вариант — это доступные резорты уровня 4 звезды. Если твоей целью является именно классический формат отдельного острова-отеля, где нет посторонних, цена будет стартовать от 145 000 гривен. В эту сумму обычно включено проживание в садовом бунгало среди тропической зелени и полноценное трехразовое питание.

Премиум-отдых: сколько стоит путевка на Мальдивы в гривнах за систему все включено

Для тех, кто стремится к максимальному комфорту и не хочет думать о дополнительных расходах, идеальным выбором станет формат All Inclusive на частном острове-резорте. Итак, цена путешествия зависит от уровня комфорта, который ты выберешь, скажем:

Средний сегмент, включающий резорты 4 или 5 звезд, стоит от 180 000 до 280 000 гривен. За эти деньги ты получаешь безупречный сервис, бесплатную аренду снаряжения для снорклинга, доступ к вечерним развлекательным программам и разнообразное меню в ресторанах отеля;

Люкс-сегмент ориентирован на ценителей исключительной приватности.

Проживание в виллах на воде с собственным бассейном и услугами персонального батлера начинается от 350 000 гривен и может достигать нескольких миллионов за неделю отпуска. Это выбор тех, для кого важна каждая деталь: от индивидуального трансфера на гидросамолете до ужинов от шеф-поваров с мировым именем.

Важно понимать, что именно входит в эту цену. Обычно стандартный пакетный тур включает авиаперелет из Европы, медицинское страхование, проживание и трансфер. Последний пункт очень важен: трансфер на гидросамолете может стоить до 500 долларов с человека, если он не был включен в стоимость путевки заранее.

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Сколько стоит путевка на Мальдивы из Украины в 2026 году

Сегодня организация путешествия для украинцев требует дополнительного планирования. Рассчитывая, сколько стоит путевка на Мальдивы из Украины, необходимо добавлять к общей смете расходы на дорогу до транзитного аэропорта.

Поскольку прямых рейсов из Украины на данный момент нет, основными хабами для вылета являются:

Польша (Варшава, Краков): Самый популярный вариант с большим выбором рейсов авиакомпаний Qatar Airways, Emirates или Turkish Airlines;

Молдова (Кишинев): удобный вариант для жителей южных регионов Украины;

Венгрия или Румыния: также часто используются путешественниками для стыковочных рейсов.

Стоимость билетов на поезд или автобус в Европу, а также возможная ночевка в отеле возле аэропорта — это те расходы, которые формируют финальный бюджет. В среднем самостоятельный доезд до места вылета добавляет к стоимости тура еще от 5 000 до 10 000 гривен на человека.

Тем не менее, даже с учетом сложной логистики, Мальдивы остаются одним из самых желанных направлений для полной перезагрузки.

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