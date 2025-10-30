Погода в Киеве на ноябрь 2025: осень прощается, на пороге первый снег

Ноябрь 2025 года в Киеве, по прогнозам синоптиков, будет довольно облачным, прохладным и дождливым. Средняя дневная температура составит около +7 °C, ночная — всего +2 °C. Осень постепенно уходит, уступая место холодам, первым заморозкам и лёгкому снегу.

Погода в Киеве на ноябрь 2025 года

По данным сайта Wisemeteo, ноябрь в столице будет стремительно приближать зиму. Солнце в основном будет появляться в первой половине месяца — с 2 по 11 ноября, в середине — с 15 по 17 ноября, и изредка в конце — 22–24, 27 и 30 числа. Наиболее ясные дни — 4 и 11 ноября, когда небо будет чистым, а температура днём ещё удержится выше +9 °C. Дождливых или пасмурных дней также будет немало — примерно 19.

Погода в Киеве на ноябрь по неделям

Киев: прогноз погоды на 1-2 ноября (суббота-воскресенье)

Погода на выходных обещает быть мягкой. В субботу небо затянет облаками, но без осадков, температура воздуха удержится на отметке +10 °C. В воскресенье солнце выглянет из-за облаков, а днём потеплеет до +13 °C. Ночи останутся типично осенними — около +6 °C.

Киев: прогноз погоды на 3-9 ноября

Первые дни этой недели ещё по-осеннему уютные — воздух прогреется до +14 °C. Однако середина недели принесёт постепенное похолодание, а к выходным температура опустится до +5 °C. Ночи становятся заметно прохладнее, местами возможны первые слабые заморозки. 8–9 ноября погода уже напоминает о приближении зимы.

Киев: прогноз погоды на 10-16 ноября

Переходный период от осени к зиме. В начале недели ещё случаются ясные утра, но с среды небо затягивает облаками. Температура днём держится в пределах +7…+4 °C, ночью — около +4…+2 °C. Погода становится всё более пасмурной, временами накрапывает мелкий дождь. К концу недели ощущается приближение холодов.

Киев: прогноз погоды на 17-23 ноября

С 17 по 23 ноября ожидается похолодание. Днём термометр покажет лишь +5…+4 °C, а ночью температура опустится до нуля. Почти всю неделю возможны осадки. В ночном воздухе уже чувствуется дыхание зимы: появится первый мокрый снег.

Киев: прогноз погоды на 24-30 ноября

Самая пасмурная часть месяца. Облака почти не расходятся, сыплет мелкий снег с дождём. Днём температура держится в пределах +5…+3 °C, ночью опускается до –1 °C. Только 30 ноября возможно короткое прояснение неба.

