Погода в Турции в октябре 2025: жара посреди осени

Турция — это красивый курорт, на котором следует побывать чуть ли не каждому, кто любит бешеное тепло среди осени. Читай в материале, которая будет наблюдаться погода в Турции в октябре 2025 и осадки.

Прогноз погоды в Турции в октябре 2025 года: первая декада, с 01.10 по 10.10

Первые 10 суток в Турции в октябре окажутся довольно жаркими и погода будет удачная: днем ​​температура воздуха будет держаться в диапазоне +26…+29°C, а в ночное время — +17…+20°C. Осадков вообще не предполагается.

Что касается облачности неба, то только один день, а именно 2 октября, покажет в Турции несколько своих облаков, в то время как в другие дни на улице будет царить абсолютная жара и ясное солнце. Сильных порывов ветра тоже не предвидится.

Погода в Турции в октябре 2025 года: вторая декада, с 11.10 до 20.10

Середина месяца на несколько градусов будет холоднее, но солнце будет так же греть, и погода сохранится благоприятной: днем ​​показатель термометра будет держаться от +26°C до +28°C, тогда как ночью температура почти не изменится — от +16°C до +18°C. Осадков также не прогнозируется.

Несмотря на такое же количество жарких суток, солнышко в Турции к середине месяца будет наблюдаться уже меньше: 12, 14, 15, 17 и 18 октября будет наблюдаться переменная облачность. Во все остальные дни будет небом царить солнце.

Погода в Турции в октябре: третья декада, с 21.10 до 31.10

Последние 11 дней будет радовать туристов и местных жителей теплом: днем ​​термометр будет показывать от +24°C до +26°C, когда ночью уже будет не так тепло — от +14°C до +17°C. Осадки не предполагаются.

Что касается неба: только двое суток, а именно 25 и 27 число, будут с переменной облачностью, в то время как другие дни будут полностью солнечными.

В общем, можно наблюдать тенденцию, что с каждой декадой температура воздуха в Турции в октябре становится ниже на 1-3°C, что является типичным явлением для середины осени. Осадков вообще не планируется, солнце будет светить почти каждый день, поэтому сейчас самое время собрать вещи и уехать отдохнуть, расслабиться и насладиться таким теплом – погода намекает на это.

Главное не забыть взять с собой солнцезащитный крем, ведь при такой температуре можно легко повредить себе кожу — с этим следует соблюдать осторожность.

