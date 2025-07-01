Погода в Яремче на июль 2025: что готовят горы для туристов

Яремче — еще одно живописное место, которое украинцы выбирают для отдыха. Летом там все переполнено туристами. Поэтому нужно знать, какой будет погода в Яремче в июле 2025 года, чтобы и себе спланировать отдых.

Погода в Яремче на июль 2025

Июль в Яремче — это баланс между теплыми солнечными днями и свежими, иногда влажными вечерами. Планируй заранее — и горная природа подарит тебе незабываемые летние впечатления.

Температура воздуха днем, по данным сайта AccuWeather, ​​ориентировочно будет от +22 до +33°C, самый жаркий день ожидается 7 июля — +33°C. Ночные температуры будут колебаться в пределах +12-19°C, что обеспечивает приятное прохладное завершение дня.

В первой половине месяца возможны кратковременные дожди и грозы (особенно 11-13 июля), после чего будет переменная облачность или ясное небо. В июле будет 6 дождливых дней, а это значит, что большую часть времени погода будет сухой и благоприятной для горных прогулок, провожания закатов или неспешных вечеров на террасе с видом на Карпаты.

Как спланировать отдых в Яремче в июле 2025 года

1-4 июля — идеальное время: теплые дни (+25-30°C), минимум осадков, стабильная погода. Середина месяца может испортить планы дождями, а вот последняя неделя месяца подарит очень много солнца. Но если твой отпуск приходится на дождливые дни, тосковать все же не стоит. Ты можешь отдохнуть в SPA, посетить музеи, смастерить что-нибудь на мастер-классах. В Яремче каждый найдет дело себе по душе.

Если планируешь отпуск, выбирай начало или конец месяца, когда тепло, но не слишком удушливо. Помни, что в горной местности дневная жара легко сменяется прохладными утрами, так что не забудь захватить легкую куртку или свитер. Пригодится также небольшой дождевик или зонтик.

Обязательно бери с собой солнцезащитный крем, ведь горный воздух делает кожу уязвимой к УФ-излучению.

А кто-то не уезжает в отпуск, а остается работать и может ездить в командировку в столицу. Ранее мы рассказывали, какой будет погода в июле 2025 года в Киеве.

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