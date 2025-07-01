Погода в Яремче на липень 2025: що готують гори для туристів

Яремче — ще одне мальовниче місце, яке українці обирають для відпочинку. Влітку там усе переповнене туристами. Тому треба знати, якою буде погода в Яремче в липні 2025, щоб і собі спланувати відпочинок.

Проноз погоди в Яремче на липень 2025

Липень у Яремче — це баланс між теплими сонячними днями та свіжими, іноді вологими вечорами. Плануй заздалегідь — і гірська природа подарує тобі незабутні літні враження.

Температура повітря вдень, за даними сайту AccuWeather, орієнтовно сягатиме від +22 до +33 °C, найспекотніший день очікується 7 липня — +33 °C. Нічні температури коливатимуться в межах +12-19 °C, що забезпечує приємне прохолодне завершення дня.



У першій половині місяця можливі короткі дощі та грози (особливо 11-13 липня), після чого встановиться мінлива хмарність або ясне небо. Загалом у липні ймовірно 6 дощових днів, а це значить, що більшість часу погода буде сухою й сприятливою для гірських прогулянок, спостереження заходів сонця або неспішних вечорів на терасі з видом на Карпати.

Як спланувати відпочинок у Яремче в липні 2025

1-4 липня — ідеальний час: теплі дні (+25–30 °C), мінімум опадів, стабільна погода. Середина місяця може зіпсувати плани дощами, а от останній тиждень місяця подарує дуже багато сонця. Але якщо твоя відпустка припадає на дощові дні, сумувати все ж не варто. Ти можеш відпочити у SPA, відвідати музеї, змайструвати щось на майстер-класах. У Яремче кожен знайде справу собі до душі.

Тож, якщо плануєш відпустку, обирай початок або кінець місяця, коли тепло, але не надто задушливо. Пам’ятай, що у гірській місцевості денна спека легко змінюється прохолодними ранками, тож не забудь захопити легку куртку або светр. У пригоді стане також невелика дощівка або парасолька.

Обов’язково бери з собою сонцезахисний крем, адже гірське повітря робить шкіру вразливою до УФ-випромінювання.

А хтось не їде у відпустку, а залишається працювати та може їздити у відрядження до столиці. Раніше ми розповідали, якою буде погода в липні 2025 у Києві.

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