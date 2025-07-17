Прогноз погоды в Запорожье на июль 2025: как выжить в адское лето

Этот июль в Запорожье обещает быть чрезвычайным, с аномальной длительной жарой и потенциальными грозами к концу месяца, когда придет более прохладный фронт.

Поэтому советуем следить за погодой и обязательно защититься от жары — прогноз погоды в Запорожье на июль поможет в этом.

Прогноз погоды в Запорожье на июль 2025 года

В июле этого года в Запорожье критически жаркий — по данным сайта Wisemeteo с 17 по 25 июля ожидаются экстремальные температуры.

Дневные температуры на уровне +33°C…+38°C, ночью +20…23°C, что тоже значительно выше нормы.

Такую температуру принес раскаленный воздух из Африки. В Европе его задерживает на одном городе стойкая тепловая шапка — heat dome, то есть купол высокого давления, блокирующий тучи и дожди.

Обычно такой купол удерживается неделю-две, а то и дольше. В этом году он стоит с конца июня и может продержаться до второй половины июля. Затем возможно снижение температуры под влиянием циклонов с запада.

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Погода в Запорожье на июль 2025: когда ждать дожди и понижения температуры

Дожди в июле в Запорожье — обычно явление редкое, середина лета здесь преимущественно сухая, ведь Запорожская область — это степной край, и небо часто безоблачно неделями.

Однако в этом году дожди в июле ждут особенно.

По прогнозам синоптиков, дожди прольются 18, 19 числа. А затем ожидается влажный период: вместе с похолоданием придут ливни: 25, 27, 28, 30 и 31 числа.

В конце месяца возможны грозы, град, шквальный ветер до 20 м/с.

Дожди могут быть кратковременными, длиться 30-90 минут, с сильными порывами ветра.

Так будет действовать более холодный фронт, который попытается вытеснить африканскую жару.

А пока она продолжается, старайся заботиться о своем здоровье: следи за прогнозом погоды, на улице ищи тень, планируй дела на утро или вечер.

Пей много воды и надевай светлую легкую одежду.

А если терпеть жару уже совсем невмоготу — накинь влажное полотенце на плечи, выпей стакан воды с лимоном, и помни: жара — испытание на внимательность к себе.

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