Объединяемся, когда разбросаны по миру: когда пройдет традиционный радиодиктант

Традиционно в день украинского языка и письменности, 9 ноября, проходит общий национальный радиодиктант единства. Но в этом году это событие для украинцев означает гораздо больше, чем просто проверка знаний родного языка.

Несмотря на войну, нынешний радиодиктант национального единства все же состоится как обычно — 9 ноября в 11 утра.

Известно, что текст на радиодиктант будет читать украинская актриса кино и театра Ада Роговцева, автором текста есть писательница и режиссер Ирина Целик. К работе с радиодиктантом также присоединится языковед Лариса Масенко.

Об этом сообщил член правления Общественного Дмитрий Хоркин, а также отметил: присоединиться к флешмобу смогут украинцы со всех уголков мира.

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Нынешний радиодиктант — это украинская акция единения, где бы мы ни были. Сегодня это особенно важно, ведь мы видим, что война в Украине идет не только за сохранение наших территорий, война идет за сохранение нашей идентичности.

— Это флешмоб уважения нашей культуры, это возможность приобщиться к общему действию, которое объединяет всех нас.

Где можно прослушать радиодиктант национального единства

Нынешний диктант адаптировали к условиям военного времени, так что в разных странах будут обустроены студии специально для написания диктанта всех желающих украинцев.

Диктант будет доступен для граждан Украины на волнах Украинского радио и Радио Культура. Параллельно диктант будет транслироваться вживую на телеканалах и других сетевых платформах Суспільного Мовлення.

— Где бы вы ни были, пишите Радиодиктант национального единства вместе с нами. Мы не проверяем знания, это не форма контроля, — отмечает Дмитрий Хоркин.

Для лучшего знания родного языка предлагаем выучить несколько самобытных украинских слов, которые подойдут на все случаи жизни.

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