Єднаймося, коли розкидані по світу: коли відбудеться традиційний радіодиктант

Традиційно, у день української мови та писемності, 9 листопада, відбувається загальний національний радіодиктант єдності. Та цього року ця подія для українців означає набагато більше, аніж просто перевірка знань рідної мови.

Попри війну, цьогорічний радіодиктант національної єдності все-таки відбудеться як і зазвичай — 9 листопада об 11 ранку.

Відомо, що текст на радіодиктант читатиме українська акторка кіно та театру Ада Роговцева, авторкою тексту є письменниця й режисерка Ірина Цілик. До роботи з радіодиктантом також долучиться мовознавиця Лариса Масенко.

Про це повідомив член правління Суспільного Дмитро Хоркін, а також зазначив: доєднатися до флешмобу зможуть українці з усіх куточків світу.

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Цьогорічний Радіодиктант — це українська акція єднання, де б ми не були. Сьогодні це особливо важливо, адже ми бачимо, що війна в Україні йде не лише за збереження наших територій, війна йде за збереження нашої ідентичності.

— Це флешмоб поваги до нашої культури, це можливість долучитися до спільної дії, яка об’єднує всіх нас.

Де можна прослухати радіодиктант національної єдності

Цьогорічний диктант адаптували до умов воєнного часу, тож у різних країнах будуть облаштовані студії спеціально для написання диктанту всіх охочих українців.

Диктант можна буде у доступі для громадян України на хвилях Українського радіо та Радіо Культура. Паралельно диктант транслюватиметься наживо на телеканалах та інших мережевих платформах Суспільного Мовлення.

— Де б ви не були, пишіть Радіодиктант національної єдності разом з нами. Ми не перевіряємо знання, це не форма контролю, — наголошує Дмитро Хоркін.

Для кращого знання рідної мови пропонуємо тобі вивчити кілька самобутніх українських слів, які підійдуть на всі випадки життя.

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