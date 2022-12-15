Пиноккио, фашизм и неповиновение: рецензия на мультфильм Пиноккио Гильермо дель Торо 2022

Пиноккио Гильермо дель Торо — именно так называется новая кукольная картина, которая вышла на Netflix. Однако это не обычная история о хорошем Пиноккио, который хочет стать человеком.

Эта экранизация – горькая сказка в период фашизма, которая учит как малышей, так и взрослых. Подробную рецензию дала обозреватель Мария Степанюк из Факты ICTV.Life.

Кукольная картина Пиноккио Гильермо дель Торо является уже третьей экранизацией книги Карло Коллоди за год, среди которых адаптация Disney режиссера Роберта Земекиса.

Сейчас также смотрят

Пиноккио дель Торо, почему эта картина далека от Disney

Работа дель Торо переплетается с двумя излюбленными темами мексиканского режиссера: католическими образами и осуждением фашизма.

Однако в отличие от предыдущих картин дель Торо: Хребет дьявола и Лабиринт Фавна, в этом анимационном фильме действие происходит не в Испании, а в Италии.

Этот мультфильм совсем не диснеевский Пиноккио, как в классике 1940-х или недавнем римейке. Он более жесткий и сильный.

В нем есть фашистские поздравления, диктатор Бенито Муссолини, падающие с неба бомбы и отец, который протягивает пистолет сыну и приказывает застрелить куклу.

Сюжет картины о Пиноккио

По сюжету мальчик Карло погиб от сброшенной бомбы во время Первой мировой войны, возле сельской церкви. Ребенок вернулся туда за шишкой, а в момент падения бомбы любовался распятием Христа, установленным Джеппетто в церкви.

После смерти мальчика эта шишка станет семенами для дерева, из которых потом Джеппетто высечет Пиноккио.

Жизнь в Пиноккио вселила лесной дух – Тильда Суинтон, и теперь кукла не может умереть. Герой появляется на свет как воплощение хаоса, опустошая мастерскую Джеппетто и разбивая там все ради развлечения.

Каждый раз, когда Пиноккио “теряет жизнь”, он переходит в подземный мир, где проводит какое-то время, а затем снова возвращается к жизни.

Пиноккио дель Торо рождается снова и снова, словно умирая за наши грехи. Фантазия создателей мультфильма также приводит Пиноккио в загробный мир, населенный кроликами, играющими в покер.

Ценность картины Пиноккио дель Торро 2022

Главным сквозным действием фильма есть опасность группового мышления. Эта опасность четко показательна в моменте, когда местные жители подозревают Пиноккио только потому, что он другой. Но именно они выступают марионетками, а не герой.

Пиноккио Гильермо дель Торо создан не только на детей, хотя темы, затронутые в картине, явно рассчитаны на их воспитание.

Большую часть фильма Джеппетто хочет, чтобы Пиноккио был таким, как его сын Карло. Но со временем понимает, что ему не нужно заменять Карло – ведь Пиноккио замечательный, и ему не нужно становиться человеком, чтобы его любили

Пиноккио дель Торо и фашизм

Тогда, когда другие фильмы дель Торо отстаивали идею антифашизма, эта картина является чем-то вроде детской анархии.

В истории с периодом фашизма в Италии Пиноккио не олицетворяет конфронтацию режима, а подвержен скорее невинному неповиновению.

Героя и других детей призывают в армию, напоминающую что-то вроде нацистского гитлерьюгенда или фашистской юнармии.

Пиноккио легко склонить к исполнению милитаристской пропаганды для подъема режима Муссолини. Но он также довольно капризный, так что может легко разрушить шоу и опозорить дуче фашизма в его же присутствии.

Сорежиссером мультфильма выступил Марк Густафсон, а над озвучкой работали три лауреата премии Оскар – Кристоф Вальц, Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон.

Музыку к экранизации написал французский композитор Александр Деспла, номинированный на премию Золотой глобус 2023 за эту работу.

Если тебе хочется посмотреть чего-то сказочного и одновременно поучительного и глубокого, эта картина может тебе понравиться.

Недавно на Netflix вышла еще одна картина, о которой ты наверняка слышал(а) отовсюду. Да, да, речь идет о мистической истории дочери из семейки Адамс. А как хорошо ты знаешь сериал Wednesday, проверь в нашем тесте.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.