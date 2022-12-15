Піноккіо, фашизм та непокора: рецензія на мультфільм Піноккіо Ґільєрмо дель Торо 2022

Піноккіо Гільєрмо дель Торо – саме так називається нова лялькова картина, яка вийшла на Netflix. Однак це не звичайна історія про хорошого Піноккіо, який хоче стати людиною.

Ця екранізація — гірка казка в період фашизму, яка вчить як малих, так і дорослих. Детальну рецензію дала оглядачка Марія Степанюк з Факти ICTV.Life.

Лялькова картина Піноккіо Ґільєрмо дель Торо є вже третьою екранізацією книги Карло Коллоді за рік, серед яких також адаптація Disney режисера Роберта Земекіса.

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Піноккіо дель Торо, чому ця картина далека від Disney

Робота дель Торо переплітається з двома улюбленими темами мексиканського режисера: католицькими образами та засудженням фашизму.

Однак на відміну від попередніх картин дель Торо: Хребет диявола та Лабіринт Фавна, в цьому анімаційному фільмі дія відбувається не в Іспанії, а в Італії.

Цей мультфільм зовсім не діснеївський Піноккіо, як у класиці 1940-го чи нещодавньому рімейку. Він жорсткіший та сильніший.

У ньому є фашистські вітання, диктатор Беніто Муссоліні, бомби, що падають з неба, та батько, який протягує пістолет синові та наказує застрелити ляльку.

Сюжет картини про Піноккіо

За сюжетом, хлопчик Карло загинув від скинутої бомби під час Першої світової війни, біля сільської церкви. Дитина повернулася туди за шишкою, а в момент падіння бомби милувалася розп’яттям Христа, встановленим Джеппетто у церкві.

Після смерті хлопчика ця шишка стане насінням для дерева, з якого потім Джеппетто висіче Піноккіо.

Життя в Піноккіо вселив лісний дух – Тільда Суінтон, і тепер лялька не може померти. Герой з’являється на світ як втілення хаосу, спустошуючи майстерню Джеппетто та розтрощуючи там все заради розваги.

Щоразу, коли Піноккіо “втрачає життя”, він переходить у підземний світ, де проводить певний час, а потім знову повертається до життя.

Піноккіо дель Торо народжується знову і знову, немов вмираючи за наші гріхи. Фантазія творців мультфільму також приводить Піноккіо у потойбічний світ, населений кроликами, які грають у покер.

Цінність картини Піноккіо дель Торро 2022

Головною наскрізною дією фільму є небезпека групового мислення. Ця небезпека чітко показна у моменті, коли місцеві жителі підозрюють Піноккіо лише через те, що він інший. Але саме вони виступають маріонетками, а не герой.

Піноккіо Ґільєрмо дель Торо створений не тільки на дітей, хоч теми, порушені в картині, явно розраховані на їхнє виховання.

Більшу частину фільму Джеппетто хоче, щоб Піноккіо був таким, як його син Карло. Але з часом розуміє, що йому не потрібно замінювати Карло — Піноккіо чудовий, і йому не треба ставати людиною, щоб його любили

Піноккіо дель Торо і фашизм

Тоді, коли інші фільми дель Торо відстоювали ідею антифашизму, ця картина є чимось на кшталт дитячої анархії.

В історії з періодом фашизму в Італії Піноккіо не уособлює конфронтацію режиму, а схильний радше до невинної непокори.

Героя та інших дітей призивають в армію, яка нагадує щось на кшталт нацистського гітлер’югенду або рашистської юнармії.

Піноккіо легко схилити до виконання мілітаристської пропаганди для підйому режиму Муссоліні. Але він також доволі примхливий, тож може легко зруйнувати шоу та зганьбити дуче фашизму в його ж присутності.

Співрежисером мультфільму виступив Марк Густафсон, а над озвучкою працювали три лауреати премії Оскар – Крістоф Вальц, Кейт Бланшетт та Тільда Суінтон.

Музику до екранізації написав французький композитор Александр Деспла, якого вже номінували на премію Золотий глобус 2023 за цю роботу.

Тож якщо тобі хочеться поглянути чогось казкового та водночас повчального і глибокого, ця картина може тобі сподобатися.

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