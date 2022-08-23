С Днем флага, Украина! Военный оркестр поздравил украинцев хитом Ой у лузі червона калина

23 августа Украина празднует День государственного флага, а настроения сейчас добавило поздравление военных музыкантов на фоне самого большого флага Украины песней Ой у лузі червона калина.

Знаковым является и то, что часть своего выступления оркестр ВСУ записал в апреле возле ирпенского моста. Тот самый мост стал символом войны для мирных жителей. А вот финал мирового хита Ой у лузі червона калина исполнили на самых высоких Днепровских кручах, возле Музея Второй мировой войны.

Последние девять лет музей функционирует для выставки, посвященной еще и современной войне в Украине. Сейчас там есть экспонаты из недавних боев за Киевскую, Сумскую, Черниговскую и Житомирскую области.

Военные музыканты, исполнившие композицию на фоне самого большого флага страны, еще раз укрепили дух украинского народа и поддержали силу украинских воинов, которые сейчас ведут бои против агрессора.

Сами же участники оркестра ВСУ считают, что песня Ой у лузі… и флаг Украины навсегда останутся тем связующим элементом, который так долго искал украинский народ.

Украинское знамя всегда будет символом несокрушимости и свободолюбия нашего народа — так же, как давняя песня сечевых стрельцов Ой у лузі…, благодаря мужеству украинцев, стала мировым гимном борьбы с неспровоцированной агрессией и неоимперской злобой новейшего фашизма.

А какие еще украинские песни стали мировыми хитами, мы рассказываем тебе в специальном материале ко Дню Независимости нашей страны: 31 год лучших украинских песен.

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