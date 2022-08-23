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З Днем прапора, Україно! Військовий оркестр привітав українців хітом Ой у лузі червона калина

Вікторія Мельник, редакторка сайту 23 Серпня 2022, 12:30
День прапора України

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