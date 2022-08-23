З Днем прапора, Україно! Військовий оркестр привітав українців хітом Ой у лузі червона калина

23 серпня Україна святкує День державного прапора, а настрою нині додає привітання військових музикантів на фоні найбільшого прапора України піснею Ой у лузі червона калина.

Знаково й те, що частину свого виступу оркестр ЗСУ записав у квітні біля ірпінського мосту. Той самий міст став символом війни для мирних мешканців. А ось фінал світового хіта Ой у лузі червона калина виконали на найвищих Дніпровських кручах, поблизу Музею Другої світової війни.

Зараз також дивляться

Останні дев’ять років цей музей функціонує для виставки, присвяченої ще й сучасній війні в Україні. Зараз там є експонати з недавніх боїв за Київщину, Сумщину, Чернігівщину та Житомирщину.

Військові музиканти, що виконали композицію на фоні найбільшого прапора країни, вкотре укріпили дух українського народу та підтримали силу українських воїнів, які зараз ведуть бої проти агресора.

Самі ж учасники оркестру ЗСУ вважають, що й пісня Ой у лузі…, й прапор України навіки залишаться тим єднальним елементом, якого так довго шукав український народ.

Український прапор завжди буде символом незламності та волелюбства нашого народу — так само, як давня пісня січових стрільців Ой у лузі…, завдяки мужності українців, стала світовим гімном боротьби з неспровокованою агресією та неоімперською злобою новітнього фашизму.

А які ще українські пісні стали світовими хітами, ми розповідаємо тобі у спеціальному матеріалі до Дня Незалежності нашої країни: 31 рік найкращих українських пісень.

Читай новинки у нашому Telegram та не забувай ділитися матеріалами з друзями!