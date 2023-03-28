Расслабиться, оздоровиться и побыть в гармонии с собой: рассказываем об аюрведическом комплексе Shambala под Киевом

За последний год, наверное, все украинцы пережили стресс. Даже новости об обстрелах могут влиять на наше настроение и моральное спокойствие. Из-за чрезмерного стресса могут возникать проблемы со здоровьем, поэтому очень важно вовремя его побороть.

Важную роль в борьбе со стрессом и восстановлением психоэмоционального состояния играет место. Ведь трудно бороться со стрессом, если рядом строительство, шумный город, отовсюду слышны новости об обстрелах, взрывах, да еще и на работе могут быть проблемы.

Великолепным местом для оздоровления организма, отдыха и восстановления может стать Shambala Wellness Club, расположенный в селе Рожны под Киевом. Хотя здесь есть SPA-процедуры, в комплексе больше акцентируют именно на Wellness. Это единственный аюрведический стационарный комплекс в Украине, посвященный развитию культуры аюрведы и здоровому образу жизни. Слово “аюрведа” может насторожить, поэтому мы расскажем в чем особенность Shambala Wellness Club и почему стоит сюда приехать.

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Что такое аюрведа

Аюрведа — это наука о жизни, воплотившая знание индийских врачей, которые в течение 5000 лет изучали человека и роль натуральных препаратов в оздоровлении организма, борьбе с болезнями и профилактике заболеваний.

Название “аюрведа” состоит из двух корней санскрита: аюх (длинная жизнь) и веда (знания). Именно это основа всей концепции Shambala Wellness Club.

Хочется отметить, что аюрведа это не о лечении уже видимых симптомов болезни, а устранении причин общего дисбаланса в организме человека. Главный принцип аюрведы — лечить не болезнь, а человека.

В комплексе можно безопасно оздоровиться с помощью здорового питания, оздоровительных процедур, массажей, детоксикаций, занятий йогой и дыхательных практик.

Это основа концепции Shambala Wellness Club. Оздоровление обеспечивает устойчивые результаты без побочных эффектов. Оно достигается путём использования внутренних ресурсов организма в сочетании с целебными травами и маслами, а также занятиями йогой, дыхательными практиками и медитацией.

Аюрведические методы позволяют выявить первые признаки нарушений и болезни на доклинических стадиях, когда человек с точки зрения современной медицины считается еще здоровым.

В комплексе Shambala Wellness Club есть разные оздоровительные программы, которые длятся от десяти дней. Можно также выбрать недельную или быструю детокс программу. Впрочем, лучше приезжать на длительное оздоровление. Хотя бы от двух до трех недель. Тогда можно ощутить максимальный эффект.

В линейку Аюрведа входят программы:

панчакарма (традиционное индийское глубокое очищение организма);

восстановление опорно-двигательного аппарата;

нормализация работы желудочно-кишечного тракта;

комплексная подготовка к беременности;

аюрведическая коррекция веса (14 дней).

Ежедневные программы включают прохождение аюрведических процедур, включая:

абхьянгам — мягкий масляный аюрведический массаж;

удвартанам — массаж с использованием порошков из трав и специй;

широдхара — процедура, в процессе которой теплое масло тонкой струйкой льется на лоб, расслабляя и тонизируя центральную нервную систему;

патра потли — массаж мешочками с травами в масле;

сведана — пропаривание тела в специальной бочке.

Перед тем как выбрать программу, каждый пациент проходит опрос и консультацию врача.

Место играет немаловажную роль

Мы уже отмечали, что место очень помогает восстановиться. Shambala Wellness Club построен по древнеиндийской системе Васту Шастра, подсказывающей, как правильно создать пространство в соответствии с законами природы.

Комплекс расположен на берегу реки Десны, каждый посетитель может наслаждаться прогулками вдоль реки.

Десна имеет сильное течение и излучает сильную энергию. А испарения из реки богаты йодом, поэтому воздух очень полезен.

В комплексе всегда тихо и спокойно, в теплое время можно видеть животных, таких как белочки или зайчики, и слышать пение птиц. В номерах нет телевизоров, которые могут создавать информационный шум, а также не встретишь детей младше десяти лет.

В комплексе нет шумных компаний, это спокойное место, которое на все 100% подходит для релакса и гармонии. Кроме этого, на территории комплекса постоянно играет приятная успокаивающая музыка. Она не надоедает как динамические песни на радио или в торговых центрах, а наоборот помогает расслабиться.

Воду в комплексе добывают из собственной артезианской скважины, она проходит механическую, химическую и ионизационную очистку. Так что ее можно пить прямо из-под крана. Отдельное внимание следует обратить на кухню в Shambala Wellness Club. Здесь есть два вида меню.

Аюрведическое комплексное меню с необыкновенной подачей блюд.

На одной тарелке размещают сразу шесть вкусов: сладкий, соленый, терпкий, горький, острый и кислый.

Необычно также то, что сначала нужно съесть десерт, а затем основное блюдо.

Также есть авторское меню À la carte. Тебе предстоит большой выбор вегетарианских, безглютеновых и безлактозных блюд, а также свежие салаты, полезные закуски и десерты.

Shambala Wellness Club построен в современном стиле, здесь есть конференц-зал, спортзал, зал для занятий йогой. Расписание для посетителей составляют так, чтобы он постоянно был занят: процедуры, йога, дыхание, консультация врача. Все это помогает максимально отвлечься от привычных проблем.

SPA от Shambala

Если хочешь пройти оздоровительную программу, она должна длиться не один-два дня. Но сейчас не у всех есть время и возможность надолго уехать из дома. Сейчас не все могут планировать несколько недель вперед, ведь каждого дня все может измениться. Но если ты хочешь отдохнуть в выходные от шумного города, новостей, гаджетов, расслабиться и побыть в тихом месте с красивой природой, то можешь выбрать SPA от Shambala.

Здесь предлагают аюрведические массажи, водные процедуры, приятные расслабляющие терапии, сауну и полный релакс. В комплексе создали 11 уникальных SPA-пакетов. Например, Антистресс, включающий аутентичный индийский массаж всего тела, стоп и головы. Есть и другие интересные и уникальные предложения, с которыми ты можешь ознакомиться на сайте Shambala.

Также в комплексе есть внешний и внутренний бассейны. Летом здесь можно отдохнуть на берегу бассейна в гармонии с природой. Кроме того, на территории SPA-зоны расположен wellness-бар. Гостям предлагают насладиться разнообразными фиточаями, попробовать фреши, смузи, зеленые коктейли и диетические полезные сладости.

Также в Shambala Wellness Club есть соляная комната. Соль для нее привезли из Закарпатья.

Дыхание в соляной комнате очищает дыхательные пути и снижает количество болезнетворных бактерий в дыхательных путях, бронхах, легких.

Каждый посетитель может пользоваться соляной комнатой.

Как аюрведа помогает восстановить эмоциональное состояние во время войны

Свое эмоциональное состояние можно восстановить, если следить за здоровьем, питанием и быть во внутренней гармонии. Аюрведа может быть полезна для восстановления несколькими способами:

целостный подход — аюрведа рассматривает человека в целом, включая его ум, тело и дух, и рассматривает все аспекты здоровья и благополучия;

управление стрессом — аюрведические практики, такие как йога, медитация и массаж, могут помочь снизить уровень стресса и способствовать расслаблению;

питанием и образом жизни — важность сбалансированного питания и образа жизни, помогающих поддерживать хорошее психическое здоровье;

травяные средства — аюрведические травяные средства и добавки могут помочь сбалансировать энергию тела и восстановить эмоциональное благополучие;

связь разума и тела — аюрведа признает связь между умом и телом и то, как эмоции могут влиять на физическое здоровье.

Если ты хочешь уехать на выходные далеко в горы, держи подборку мест, которые нужно посетить весной в Карпатах.

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