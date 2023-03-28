Розслабитися, оздоровитися та побути у гармонії з собою: розповідаємо про аюрведичний комплекс Shambala під Києвом

За останній рік, напевно, всі українці пережили стрес. Навіть новини про обстріли можуть викликати впливати на наш настрій та моральний спокій. Через надмірний стрес можуть виникати проблеми зі здоров’ям, тому дуже важливо вчасно його побороти.

Важливу роль у боротьбі зі стресом та відновленням психоемоційно стану відіграє місце. Адже важко боротися зі стресом, якщо поруч будівництво, шумне місто, звідусіль чути новини про обстріли, вибухи, та ще й на роботі можуть бути проблеми.

Чудовим місцем для оздоровлення організму, відпочинку та відновлення може стати Shambala Wellness Club, що розташований у селі Рожни під Києвом. Хоча тут є SPA-процедури, більше акцентують тут саме на Wellness. Це єдиний аюрведичний стаціонарний комплекс в Україні, він присвячений розвитку культури аюрведи та здорового способу життя. Слово “аюрведа” може насторожити, тому ми розповімо у чому особливість Shambala Wellness Club та чому варто сюди приїхати.

Зараз також дивляться

Що таке аюрведа

Аюрведа — це наука про життя, що втілила знання індійських лікарів, які протягом 5000 років вивчали людину і роль натуральних препаратів в оздоровленні організму, боротьбі з хворобами та профілактиці захворювань.

Назву “аюрведа” складається з двох коренів санскриту: аюх (довге життя) і веда (знання). Саме це є основою всієї концепції Shambala Wellness Club.

Хочеться зазначити, що аюрведа це не про лікування вже видимих симптомів хвороби, а усунення причин загального дисбалансу в організмі людини. Головний принцип аюрведи — лікувати не хворобу, а людину.

У комплексі можна безпечно оздоровитися за допомогою здорового харчування, оздоровчих процедур, масажів, детоксу, занять з йоги та дихальних практик.

Це є основою концепції Shambala Wellness Club. Оздоровлення тут забезпечує стійкі результати без побічних ефектів. Воно досягається шляхом використання внутрішніх ресурсів організму в поєднанні з цілющими травами та маслами, а також заняттями йогою, дихальними практиками та медитацією.

Аюрведичні методи дозволяють виявити перші ознаки порушень та хвороби на доклінічних стадіях, тоді коли людина с точки зору сучасної медицини вважається ще здоровою.

У комплексі Shambala Wellness Club є різні оздоровчі програми, які тривають від десяти днів. Можна вибрати також тижневу або швидку детокс програму. Утім, краще приїжджати на оздоровлення, що триває довше. Хоча б від двох до трьох тижнів. Тоді можна відчути максимальний ефект.

До лінійки Аюрведа входять програми:

панчакарма (традиційне індійське глибоке очищення організму);

відновлення опорно-рухового апарату;

нормалізація роботи шлунково-кишкового тракту;

комплексна підготовка до вагітності;

аюрведична корекція ваги (14 днів).

Щоденні програми включають проходження аюрведичних процедур, серед яких зокрема:

абх’янгам — м’який масляний аюрведичний масаж;

удвартанам — масаж із використанням порошків із трав та спецій;

широдхара — процедура, в процесі якої тепла олія тонкою цівкою ллється на лоб, розслабляючи та тонізуючи центральну нервову систему;

патра потлі — масаж мішечками з травами в олії;

сведана — пропарювання тіла у спеціальній бочці.

Перед тим як вибрати програму, кожен пацієнт проходить опитування та консультацію лікаря.

Місце грає важливу роль

Ми вже наголошували, що місце неабияк допомагає відновитися. Shambala Wellness Club побудований за давньоіндійською системою Васту Шастра, яка підказує, як правильно створити простір відповідно до законів природи.

Комплекс розташований на березі річки Десни, кожен відвідувач може насолоджуватися прогулянками вздовж річки.

Десна має сильну течію, тож випромінює сильну енергію. А випари з річки багаті йодом, тож повітря дуже корисне.

У комплексі завжди тихо та спокійно, у теплу пору можна бачити тварин, як-от білочки чи зайчики, та чути спів птахів. У номерах немає телевізорів, що можуть створювати інформаційний шум, а також не зустрінеш дітей віком менш як десять років.

У комплексі немає гамірливих компаній, це спокійне місце, яке на всі 100% підходить для заспокоєння та гармонії. Крім цього на території комплексу постійно грає приємна заспокійлива музика. Вона не набридає як динамічні пісні на радіо чи у торговельних центрах, а навпаки допомагає розслабитися.

Воду у комплексі видобувають із власної артезіанської свердловини, вона проходить механічне, хімічне та іонізаційне очищення. Тож її можна пити просто з-під крана. Окрему увагу треба звернути на кухню у Shambala Wellness Club. Тут є два види меню.

Аюрведичне комплексне меню з незвичайною подачею страв.

На одній тарілці розміщують одразу шість смаків: солодкий, солоний, терпкий, гіркий, гострий і кислий.

Незвичним є також те, що спершу треба з’їсти десерт, а потім основну страву.

Також є авторське меню À la carte. На тебе чекає великий вибір вегетаріанських, безглютенових і безлактозних страв, а також свіжі салати, корисні закуски та десерти.

Shambala Wellness Club побудований у сучасному стилі, тут є конференц-зал, спортзал, зал для занять йогою. Розклад для пацієнтів складають так, щоб він постійно був зайняти: процедури, йога, дихання, консультація лікаря. Усе це допомагає максимально відволіктися від звичних проблем.

SPA від Shambala

Якщо хочеш пройти оздоровчу програму, то вона має тривати не один-два дні. Але зараз не у всіх є час та можливість надовго поїхати з дому. Зараз не всі можуть планувати на кілька тижнів уперед, адже щодня все може змінитися. Але якщо ти хочеш відпочити на вихідних від гамірного міста, новин, гаджетів, розслабитися та побути у тихому місці з красивою природою, то можеш обрати SPA від Shambala.

Тут пропонують аюрведичні масажі, водні процедури, приємні розслаблюючі терапії, сауну та повний релакс. У комплексу створили 11 унікальних SPA-пакетів. Наприклад, Антистрес, що включає аутентичний індійський масаж всього тіла, стоп та голови. Є й інші цікаві та унікальні програми, з якими ти можеш ознайомитися на сайті Shambala.

Також у комплексі є зовнішній та внутрішній басейни. Влітку тут відпочити на березі басейну у гармонії з природою.Крім цього, на території SPA-зони розташований wellness-бар. Гостям пропонують насолодитися різноманітними фіточаями, спробувати фреші, смузі, зелені коктейлі та дієтичні корисні солодощі.

У Shambala Wellness Club є соляна кімната. Сіль для неї привезли із Закарпаття.

Дихання у соляній кімнаті очищує дихальні шляхи та знижує кількість хвороботворних бактерій в дихальних шляхах, бронхах, легенях.

Кожен відвідувач може скористатися соляною кімнатою.

Як аюрведа допомагає відновити емоційний стан під час війни

Свій емоційний стан можна відновити, якщо слідкувати за здоров’ям, харчуванням та бути у внутрішній гармонії. Аюрведа може бути корисною для відновлення кількома способами:

цілісний підхід — аюрведа розглядає людину в цілому, включаючи її розум, тіло і дух, і розглядає всі аспекти здоров’я та благополуччя;

управління стресом — аюрведичні практики, такі як йога, медитація та масаж, можуть допомогти знизити рівень стресу та сприяти розслабленню;

харчуванням та способом життя: — важливість збалансованого харчування та способу життя, які допомагають підтримувати хороше психічне здоров’я;

трав’яні засоби — аюрведичні трав’яні засоби та добавки можуть допомогти збалансувати енергію тіла та відновити емоційний добробут;

зв’язок розуму та тіла — аюрведа визнає зв’язок між розумом і тілом і те, як емоції можуть впливати на фізичне здоров’я.

Якщо ти хочеш поїхати на вихідні далеко у гори, тримай підбірку місць, які треба відвідати весною у Карпатах.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!