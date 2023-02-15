Словакия продлила сроки временной защиты для украинцев: что это значит

Многие страны по всему миру приютили украинцев после начала полномасштабного вторжения России. Некоторые страны установили сроки на льготы и пособия, действия которых истекают. Но Словакия продлила срок временной защиты для украинцев, вынужденно выехавших за границу из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

О таком решении сообщили в пресс-службе МВД Словакии. Отныне удостоверение Временное убежище (dočasне útočisko), срок действия которого истекал 4 марта 2023 года, автоматически будет действовать до 4 марта 2024 года.

Украинцы могут не менять документ, однако каждый владелец удостоверения может получить вместо старого новое через электронную службу Министерства внутренних дел Словацкой Республики.

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Что дает статус убежища в Словакии

Украинцы, выехавшие в Словакию и оформившие статус временного убежища, при наличии удостоверения могут:

работать внутри страны;

получать среднее и высшее образование;

посещать школы;

пользоваться медицинской помощью;

иметь доступ к жилью;

пользоваться правом на материальную помощь при необходимости.

Где оформить защиту в Словакии

Заявление о предоставлении статуса временного убежища можно подать сразу по прибытии в Словакию. Такой статус предоставит доступ к словацкой системе здравоохранения, образованию и рынку труда. Также можно получить жилье, питание и гуманитарную помощь.

Документы принимаются в специальных регистрационных центрах и отделах полиции по делам иностранцев. Более подробную информацию можно найти на сайте Министерства внутренних дел Словацкой Республики.

Следует заметить: если ты покидаешь территорию Словацкой Республики, статус временного убежища не заканчивается.

Лица, получившие этот статус, могут путешествовать в Украину и обратно.

Денежная помощь украинцам в Словакии

Финансовая помощь украинским беженцам зависит от возраста и количества членов семьи. Впрочем, выплаты составляют не более €380 на семью.

Размер выплат в месяц:

€80 для взрослого;

€160 для детей до 3 лет;

€60 для детей от 3 до 18 лет.

Также для граждан Украины действует бесплатный проезд на поездах и автобусах Единой транспортной системы Братиславского края (IDS BK) при наличии документа Slovak help с красным штампом. Его можно получить после пересечения границы или предоставить документ о временном убежище.

Ранее мы рассказывали, в какие страны могут уехать украинские беженцы в 2023 году.

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