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Словаччина продовжила терміни тимчасового захисту для українців: що це означає

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Лютого 2023, 18:35
Словаччина продовжила терміни тимчасового захисту, безплатне проживання та грошову допомогу українцям
Фото: Unsplash

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