Словаччина продовжила терміни тимчасового захисту для українців: що це означає

Багато країн по всьому світу прихистили українців після початку повномасштабного вторгнення Росії. Деякі країни встановили терміни на пільги та допомогу, терміни їхньої дії закінчуються. Але Словаччина продовжила термін тимчасового захисту для українців, які вимушено виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії до України.

Про таке рішення повідомили у прес-службі МВС Словаччини. Відтепер посвідчення Тимчасовий притулок (dočasне útočisko), яке мало строк дії до 4 березня 2023 року, автоматично залишатиметься чинним до 4 березня 2024 року.

Українці можуть не змінювати документ, проте кожен власник посвідчення може отримати замість старого нове через електронну службу Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки.

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Що надає статус притулку у Словаччині

Українці, які виїхали до Словаччини та оформили статус притулку, за наявності посвідчення можуть:

працювати всередині країни;

здобувати середню та вищу освіту;

відвідувати школи;

мати доступ до медичної допомоги;

мати доступ до житла;

користуватися правом на матеріальну допомогу у разі потреби.

Де оформити захист у Словаччині

Заяву про надання статусу тимчасового притулку можна подати відразу після прибуття у Словаччину. Такий статус надасть доступ до словацької системи охорони здоров’я, освіти та ринку праці. Також можна отримати житло, харчування та гуманітарну допомогу.

Документи приймають у спеціальних реєстраційних центрах та відділах поліції у справах іноземців. Більше інформації можна знайти на сайті Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки.

Варто зауважити: якщо ти залишаєш територію Словацької Республіки, дія тимчасового притулку не закінчується.

Особи, що отримали цей статус, можуть подорожувати в Україну та назад.

Грошова допомога українцям у Словаччині

Фінансова допомога українським біженцям залежить від віку людини та кількості членів сім’ї. Утім, виплати становлять не більше ніж €380 на родину.

Розмір виплат за місяць:

€80 для дорослого;

€160 для дітей віком до 3 років;

€60 для дітей віком від 3 до 18 років.

Також для громадян України діє безоплатний проїзд поїздами та автобусами Єдиної транспортної системи Братиславського краю (IDS BK) за наявності документа Slovak help з червоним штампом. Його можна отримати після перетину кордону або надавши документ про тимчасовий притулок.

Раніше ми розповідали, в які країни можуть поїхати українські біженці у 2023 році.

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