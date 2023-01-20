Премиальный дизайн и быстрая зарядка: смартфоны, которые выйдут в 2023 году

В прошлом году вышло немало хороших смартфонов. Но 2023 год обещает быть не менее интересным в плане технологической индустрии: появится множество качественных гаджетов с многообразным функционалом.

Смартфоны, которые выйдут в 2023 году — ищи в материале.

Samsung Galaxy S23

Линейка будет состоять как минимум из трех моделей: Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra.

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В основу аппаратов должна лечь кастомизированная версия процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, у которой тактовая частота будет достигать 3,36 ГГц по сравнению с 3,2 ГГц в стандартном варианте. Многие эксперты говорят о том, что новые модели будут оснащены 6,8-дюймовым экраном и 200 Мп камерой.

Pixel 8

Это — гаджет компании Google. Многие ждут от смартфона фирменный процессор Tensor 3, поддержу спутниковой связи и качественные камеры. Также он будет отличаться от других телефонов премиальным дизайном и быстрой зарядкой.

Google Pixel Fold

Pixel Fold — еще один смартфон производства компании Google. Он может выйти в формате раскладушки, с тонким корпусом и экраном диагональю 5,79 дюйма. Также в телефон будет входить несколько камер для разных типов съемки.

Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro

Инсайдеры говорят о том, что в этом году Xiaomi отойдет от привычных цветов телефонов и сделает свои гаджеты в ярких оттенках — красном, синем, желтом, зеленом и черном.

Одной из главных фишек Xiaomi 13 будет новый процессор Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 2.

Motorola Moto X 40

У смартфона будет хорошая степень защиты IP68. Это значит, что гаджет не пострадает под дождем или при случайном падении в лужу. Moto X40 будет оснащён 6,67-дюймовым экраном разрешением 2400 х 1080 пикселей. Будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч и камеру с датчиками разрешением 50, 50 и 12 Мп.

OnePlus 11

Многие инсайдеры пишут о том, что OnePlus 11 сможет поддерживать активность в фоновом режиме 44 приложений. Также телефон оснастят 6,7-дюймовым экраном разрешением 2K (3216 х 1440 пикселей), 512 ГБ флеш-памяти, тройной камерой с датчиками изображения и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.

Также есть модели телефонов, релиз которых еще ожидают в 2023 году.

О них еще мало что известно, но инсайдеры уже ждут выход этих гаджетов. Например:

iPhone 15;

Pixel 7 Pro;

Samsung Galaxy Z Fold 5 / Flip 5;

Sony Xperia IV.

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