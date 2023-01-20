Преміальний дизайн та швидка зарядка: смартфони, які вийдуть у 2023 році

Торік вийшло чимало хороших смартфонів. Але 2023 обіцяє бути не менш цікавим у плані технологічної індустрії: з’явиться безліч якісних гаджетів з різноманітним функціоналом.

Смартфони, які вийдуть 2023 року, шукай у матеріалі.

Samsung Galaxy S23

Лінійка складатиметься щонайменше з трьох моделей: Galaxy S23, Galaxy S23+ та Galaxy S23 Ultra. В основу апаратів має лягти кастомізована версія процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, у якої тактова частота досягатиме 3,36 ГГц проти 3,2 ГГц за стандартним варіантом.

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Багато експертів говорять про те, що нові моделі будуть оснащені 6,8-дюймовим екраном і 200 Мп камерою.

Pixel 8

Це гаджет компанії Google. Багато хто чекає від смартфона фірмовий процесор Tensor 3, підтримку супутникового зв’язку та якісні камери.

Також він відрізнятиметься від інших телефонів преміальним дизайном та швидкою зарядкою.

Google Pixel Fold

Pixel Fold — ще один смартфон виробництва компанії Google.

Він може вийти у форматі розкладачки, з тонким корпусом та екраном діагоналлю 5,79 дюйма.

Також телефон матиме кілька камер для різних типів зйомки.

Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro

Інсайдери говорять про те, що цього року Xiaomi відійде від звичних кольорів телефонів і зробить свої гаджети у яскравих відтінках — червоному, синьому, жовтому, зеленому та чорному. Однією з головних фішок Xiaomi 13 буде новий процесор Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 2.

Motorola Moto X 40

У смартфона буде гарний ступінь захисту IP68. Це означає, що гаджет не постраждає під дощем або через випадкове падіння в калюжу.

Moto X40 буде оснащений 6,67-дюймовим екраном роздільною здатністю 2400 х 1080 пікселів. Матиме акумулятор ємністю 5000 мАг і камеру з датчиками роздільною здатністю 50, 50 і 12 Мп.

OnePlus 11

Багато інсайдерів пишуть про те, що OnePlus 11 зможе підтримувати активність у фоновому режимі 44 програм.

Також телефон оснастять 6,7-дюймовим екраном роздільною здатністю 2K (3216 х 1440 пікселів), 512 ГБ флеш-пам’яті, потрійною камерою з датчиками зображення та акумулятором ємністю 5000 мАг.

Також є інші моделі телефонів, реліз яких ще очікують у 2023 році. Про них ще мало що відомо, але інсайдери уже чекають вихід цих гаджетів. Наприклад:

iPhone 15;

Pixel 7 Pro;

Samsung Galaxy Z Fold 5/Flip 5;

Sony Xperia IV.

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