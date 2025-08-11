Стиль жизни Путешествия и вдохновение

Снежные зимы в Украине исчезнут к 2040 году — будем ли встречать весну в январе

Ольга Петухова, редактор сайта 11 августа 2025, 18:25
зима в украине станет более теплой
Сніжні зими в Україні зникнуть до 2040 року Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь