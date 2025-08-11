Снежные зимы в Украине исчезнут к 2040 году — будем ли встречать весну в январе

Уже через полтора десятилетия зимы в Украине могут стать похожими скорее на затяжную осень, чем на настоящее холодное время года. Ведущая украинская климатолог Светлана Краковская дала детальный прогноз на будущее.

Так почему это произойдет и в каких регионах исчезнет полноценная зима — читай в материале.

Почему в Украине исчезают снежные и морозные зимы

Климатолог Светлана Краковская дала содержательное и крайне интересное интервью журналисту Алексею Суханову, в котором спрогнозировала будущие зимние потепления.

По словам госпожи Краковской, к 2040 году самый холодный месяц — а это обычно январь — станет заметно теплее.

К примеру, в Харькове средние зимние температуры будут держаться в пределах от -4 до -6 °C, в Киеве и Львове — около нуля, а в Одесской области будет преобладать плюс, и снега юг Украины не будет видеть вообще.

Лишь в горах еще сохранится стабильный мороз, и они станут своеобразными “островками холода” на фоне всей страны, климат которой теплеет все больше.

Климатическая весна тоже будет приходить все раньше: на юге и в Крыму — уже в конце января, а в Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях — в феврале. Осень здесь продлится до декабря, и ощущение настоящей зимы может исчезнуть совсем.

В Киеве (и других крупных городах) эффект городского тепла будет ощущаться еще сильнее: здания, асфальт и даже зимнее солнце уже создают свой особый микроклимат, в котором мороз станет редким гостем.

Такие метаморфозы природы повлекут за собой не только более короткие и более теплые зимы, но и сокращение отопительного сезона.

Кстати, наша нынешняя война с Россией, считает климатолог Светлана Краковская, тоже наносит немалый вред климату.

Взрывы выбрасывают в воздух парниковые газы, от них сгорают леса, когда-то поглощавшие углекислый газ, и все это вносит свою отрицательную лепту в глобальное потепление планеты.

Читай также как глобальное потепление изменит наше питание, изготовление каких продуктов под угрозой и почему станет меньше поваров.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!