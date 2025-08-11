Сніжні зими в Україні зникнуть до 2040 року — чи зустрічатимемо весну у січні

Вже за півтора десятиліття зими в Україні можуть стати схожими радше на затяжну осінь, ніж на справжню холодну пору року. Провідна українська кліматологиня Світлана Краковська дала детальний прогноз на майбутнє.

Тож чому це станеться і в яких регіонах зникне повноцінна зима — читай у матеріалі.

Чому в Україні зникають сніжні та морозні зими

Кліматологиня Світлана Краковська дала змістовне і вкрай цікаве інтерв’ю журналісту Олексію Суханову, в якому зокрема спрогнозувала майбутні зимові потепління.

За словами пані Краковської, до 2040 року найхолодніший місяць — а це зазвичай січень — стане помітно теплішим.

Приміром, у Харкові середні зимові температури будуть триматися в межах від -4 до -6 °C, у Києві та Львові — близько нуля, а на Одещині переважатиме “плюс”, і снігу південь України не бачитиме взагалі.

Лише в горах ще збережеться стабільний мороз, і вони стануть своєрідними “острівцями холоду” на тлі все країни, клімат якої тепліє все більше.

Кліматична весна теж приходитиме усе раніше: на півдні та в Криму — вже наприкінці січня, а на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Сумщині — у лютому. Осінь тут триватиме до грудня, і відчуття справжньої зими може зникнути зовсім.

У Києві (та інших великих містах) ефект міського тепла відчуватиметься ще сильніше: будівлі, асфальт і навіть зимове сонце вже створюють свій особливий мікроклімат, у якому мороз стане рідкісним гостем.

Такі метаморфози природи спричинять не лише коротші й тепліші зими, а й скорочення опалювального сезону.

До речі, наша нинішня війна з Росією, вважає кліматологиня Світлана Краковська, теж завдає чималої шкоди клімату.

Вибухи викидають у повітря парникові гази, від них згоряють ліси, які колись поглинали вуглекислий газ, і все це вносить свою негативну частку у глобальне потепління планети.

