Сокращение комендантского часа в Киеве и области. Когда и на сколько?

Виталий Кличко сообщил в своем Telegram об изменении времени комендантского часа в Киеве и в Киевской области.

С сегодняшнего дня, с 28 марта, комендантский час будет начинаться в 21:00 и продлится до 06:00 утра. Таким образом она была сокращена на два часа.

Напоминаем, во время комендантского часа передвигаться по городу на транспорте можно только по спецпропускам.

Выходить можно только до укрытия во время воздушной тревоги.

Магазины, аптеки и АЗС во время комендантского часа не работают.

Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

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