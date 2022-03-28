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Сокращение комендантского часа в Киеве и области. Когда и на сколько?

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 28 марта 2022, 19:28
Скорочення комендантської години в Києві. Коли та на скільки?
Фото: Unsplash

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