Скорочення комендантської години в Києві та області. Коли та на скільки?

Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram про зміну часу комендантської години у Києві та області.

Відсьогодні, з 28 березня, комендантська година розпочинатиметься о 21:00 і триватиме до 06:00 ранку. Таким чином, вона була скорочена на дві години.

Нагадуємо, під час комендантської години пересуватися містом на транспорті можна лише за спецперепустками.

Виходити можна тільки до укриття під час повітряної тривоги.

Магазини, аптеки та АЗС під час комендантської години не працюють.

Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

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