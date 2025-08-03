А вдруг что! Зачем покупать туристическую страховку и сколько она стоит

Когда речь идет о путешествиях, мы можем готовиться настолько усердно, что забыть о главном — страховании. Если большинство туроператоров включают страхование в стоимость, то о самостоятельных путешествиях за границу придется позаботиться тебе.

Туристическое страхование стоит не так дорого, как может показаться. Однако оно станет твоей подушкой безопасности, если случится что-то непредсказуемое. Наверное, не нужно объяснять, насколько дорогая медицина за границей? В материале поделимся, почему стоит оформлять туристическое страхование и как это сделать.

Туристическое страхование: когда его нужно оформлять

Издание Фокус делится, что одной из самых популярных опций украинских страховых компаний является туристическое страхование. Несмотря на полномасштабную войну, многие украинцы путешествуют, а чтобы делать это безопасно и не потратить несколько тысяч евро на спонтанные медицинские услуги — заказывают туристическое страхование.

Несчастные случаи, болезни, роды и все-все, что может с тобой случиться за границей, при условии отсутствия страхования, придется оплачивать из собственного кармана. Обычно страхование является обязательным в экзотические страны, где случиться может что угодно.

Киевлянка Мария Онищук рассказала собственную историю, как поехала с сыном на отдых.

В прошлом году мы с сыном ездили в Болгарию летом — навестить мою сестру, и там уже случилась неприятность — сын на пляже играл в футбол и подвернул ногу.

За рентген, осмотр и консультацию врача выписали чек на 200 евро. Повезло, что мальчику не нужна была госпитализация. А туристическое страхование обошлось бы всего в 15 евро.

Цены на страхование для поездок за границу

Украинские страховые компании предлагают несколько вариантов: для стран Европы, для всех стран мира и для всех, кроме США, Канады, Японии, Австралии, Израиля.

Стоимость страхования твоего здоровья за неделю в поездке в Европу в среднем обойдется в 200-350 гривен, при том, что такое страхование покроет 30 тыс. евро лечение, в случае чего.

Покрытие на все страны мира на неделю с человека обойдется дороже — в среднем 840-1350 грн. Покрытие также составляет 30 тысяч. евро. Все полисы можно оформить онлайн за несколько минут.

Стоимость страхования зависит от следующих факторов: длительность поездки, страна путешествия, возраст и пакет страхования. Чаще всего есть три варианта страховых пакетов — стандарт, комфорт и премиум (S, M, L).

Стандартная (самая дешевая) программа страхования дает покрытие возможного лечения на сумму 30 тыс. евро. В пакет входит медицинская помощь и страхование от несчастного случая (на сумму 10 тыс. грн).

Комфортная программа предусматривает все то же, но лимит выплаты за несчастный случай может быть больше.

Самое дорогое страхование включает покрытие на 30-50 тысяч евро лечения, денежные компенсации на случай задержки рейса, потери документов, непредвиденных расходов застрахованного.

Пакеты M и L предусматривают компенсацию в случае потери или кражи багажа — до 250 евро. В рамках пакета L предусмотрено покрытие расходов на восстановление документов — до 200 евро, а также юридическую помощь за рубежом — до 1 000 евро, — говорит специалист по страхованию Ольга Стельмах.

Если ты путешествуешь с детьми, людьми старшего возраста или просто хочешь максимально позаботиться о себе, при выборе страхования обращай внимание на то, чтобы оно покрывало такие случаи:

амбулаторная и стационарная помощь;

вызов врача;

хирургические вмешательства;

лечение острой зубной боли;

оплата лекарств;

транспортировка в больницу или в Украину;

репатриация при смерти.

Если ты беременна, лучше купить страховой пакет, где есть возможность компенсировать роды, если они начнутся раньше определенного срока.

Если наступает страховой случай, следует обратиться к ассистенту. Их контакты есть в документах о страховании. И обратиться нужно сразу, чтобы все услуги покрыли.

Если после согласования с ассистансом пришлось оплатить услуги самостоятельно, эти расходы будут возмещены по возвращении домой. Для этого достаточно предоставить соответствующее заявление и подтверждающие документы (счета, справки, рецепты).

Что не подлежит туристическому страхованию

Отказать в туристическом страховании могут людям старше 75 лет. Также туристическое страхование не будет действовать на территориях, где ведутся боевые действия и там, где распространяются международные санкции. В частности, сейчас нельзя оформить страхование на путешествие в РФ и Беларусь.

Также не подлежат страхованию случаи, связанные с хроническими заболеваниями. Не компенсируется лечение тем, кто занимался экстремальным спортом.

В случае если человек не проконсультировался с ассистентом страховой компании и сам выбрал, где пройдет лечение, эти деньги тоже могут не возместить.

Полис должен быть оплачен до начала поездки, чтобы им воспользоваться.

А еще застрахованными должны быть не только члены твоей семьи, но и автомобиль! Мы делились, как оформить страхование на авто.

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