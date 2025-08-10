Топ стран для отдыха, где нет россиян

Раз или несколько в год нам удается отдохнуть по-настоящему. И если ты планируешь поездку за границу, и тебе не хочется отдыхать с russo touristo, мы расскажем, в каких странах россияне отдыхают меньше всего. Держи подборку Вікна-Новини, основанную на собственном опыте.

Где отдохнуть без россиян: в каких странах их почти нет

Чтобы отдых действительно пошел на пользу твоему здоровью и менталке, нужно окружать себя правильными людьми и атмосферой. Нередко во время путешествий нам портят настроение агрессивные соседи, которые в девять утра на баре уже просят водки с пивом или шумят на экскурсиях.

Окружить себя приятной средой достаточно просто — поехать туда, где нет россиян. А такие страны есть! Учитывая, что многие страны ввели ограничения на туристические или рабочие визы, украинцам есть из чего выбрать.

Наиболее неудачными странами для отдыха точно станут: Германия, Чехия, Черногория и Хорватия, Венгрия, Италия и другие страны, полюбившиеся россиянам. Там вероятность услышать русский язык в заведениях или в центре города будет огромна.

А теперь к списку стран, где наши соседи не отдыхают. По крайней мере, в этом году.

Исландия

Далекая Исландия, возможно, и не самая дешевая для путешествия, но точно порадует тебя компанией иностранцев, великолепными видами и невероятными воспоминаниями. Исландия приостановила выдачу виз гражданам РФ. А еще между странами нет прямого авиасообщения.

Украинцам Исландия понравится не только уникальными видами и природными ландшафтами, но и самобытной культурой, кухней и гостеприимством местных. Виза украинцам в Исландию не требуется!

Франция

Если рассматривать не только Париж и Лазурное побережье, Франция может стать отличным вариантом для путешествия без надоедливых соседей. На Атлантическом побережье отдыхают только французы. В такой приятной компании действительно можно почувствовать атмосферу страны.

Там есть все: песчаные дюны, морские волны и серферы, красивые и чистые пляжи, местные домики, уютные ресторанчики и вкусные морепродукты.

Дания

Дания тоже усложнила получение виз для россиян, поэтому их здесь стало меньше в разы. Это означает, что можно спокойно отдохнуть и насладиться шумом иностранцев. Отдых в Дании станет успокоением и эстетикой для глаза. Это отличная страна для отдыха головой и душой.

Нидерланды

В этом году в Нидерландах удалось побывать и вашему редактору. Действительно, россиян там почти нет. Эта страна оставляет впечатление: “Ну как в такой красоте могут жить люди?”

Одинаковые коричневые домики, чистота и каналы, иногда дождь, придающий атмосферы — это то, что нужно после довольно одинаковых соборов и площадей в европейских городах!

Испания

Говорят, что в Испании в этом году украинцев больше, чем россиян! Если избегать больших сетевых отелей, ресторанов и супермаркетов, можно с головой погрузиться в испанский ритм жизни.

Выбирай районы на Атлантическом побережье. Там минимальное количество туристов и максимальный испанский колорит.

Бельгия

В Бельгии так же мало туристов — можно увидеть расслабленных местных, которые после рабочего дня попивают вино с коллегами. Это очень красивая страна, куда не добираются незваные туристы. Подойдет для отдыха и перезагрузки от шума.

Финляндия

Как известно, скандинавские страны имеют едва ли не самые жесткие ограничения по въезду россиян, некоторым закрывают не только рабочие визы, но и туристические. Почему бы не воспользоваться случаем и не посетить страну такой великолепной красоты? Финляндия обрадует украинцев спокойствием, природой, Северным сиянием или белыми ночами.

А еще здесь можно рыбачить, посетить Лапландию, познакомиться с культурой саамов, увидеть высокий уровень жизни и перенять немного финской культуры.

Норвегия

Норвегия имеет также жесткие ограничения для россиян, поэтому твой отпуск может стать незабываемым. Получи уникальный опыт рыбалки, посети фьорды, скалы-жемчужины. Зимой здесь можно увидеть Северное сияние. А еще погрузись в многовековую историю народа.

Для украинцев виза не требуется.

