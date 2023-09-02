Пока осень дарит нам тепло, следует пользоваться моментом и планировать интересные и легкие выходные перед новым сезоном года.

А мы тебе с этим поможем! Ещё одну идею для твоего отдыха в эти выходные ищи дальше.

Музей украинской грамзаписи

Если ты увлекаешься музыкой или, тем более, проигрывателями или граммофонами, тогда советуем посетить Музей украинской грамзаписи в Киеве, на Певческом поле.

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Экспозиция музея рассказывает об истории грамзаписи и состоит из более чем 400 единиц основного фонда украинской музыки на разных звуковых носителях.

Также здесь можно послушать пластинки разных периодов.

Со временем в музее состоятся расширения и культурологические исследования, посвященные различным аспектам украинской и иностранной музыкальной культуры.

Ещё одна идея для отдыха в выходной день! В Киеве работает Музей украинской грамзаписи / 3 Фотографии

Как мы отмечали, музей расположен под сценой Співочого поля по улице Лаврской, 41. Место выбрали неспроста: именно отсюда начинался творческий путь многих украинских музыкантов.

Музей украинской грамзаписи работает в выходные дни с 12:00 до 18:00, а вход — свободный.

Кстати, в эти выходные в Киеве также запланировано немало интересных событий, которые тебе стоит посетить. Куда пойти в сентябре в Киеве, мы писали в нашем ежемесячном культурном дайджесте.

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