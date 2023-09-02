Доки осінь дарує нам тепло, варто користуватися моментом та планувати цікаві та легкі вихідні перед новим сезоном року.

А ми тобі з цим допоможемо! Ще одну ідею для твого відпочинку цими вихідними шукай далі.

Музей українського грамзапису

Якщо ти захоплюєшся музикою або тим паче програвачами чи грамофонами, тоді радимо відвідати Музей українського грамзапису в Києві, на Співочому полі.

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Експозиція музею розповідає про історію грамзапису та складається з понад 400 одиниць основного фонду української музики на різних звукових носіях.

Також тут можна послухати платівки різних періодів.

Згодом у музеї відбудуться розширення та культорологічні розвідки, присвячені різним аспектам української та іноземної музичної культури.

Ще одна ідея для відпочинку вихідного дня! У Києві працює Музей українського грамзапису / 3 Фотографії

Як ми зазначали, музей розташований під сценою Співочого поля на вулиці Лаврській, 41. Місце вибрали неспроста: саме звідси починався творчий шлях багатьох українських музикантів.

Музей українського грамзапису працює у вихідні дні з 12:00 до 18:00, а вхід — вільний.

До речі, на ці вихідні у Києві також заплановано чимало цікавих подій, які тобі варто відвідати. Куди піти у вересні в Києві, ми писали в нашому щомісячному культурному дайджесті.

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