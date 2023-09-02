Ще одна ідея для відпочинку вихідного дня! У Києві працює Музей українського грамзапису

Доки осінь дарує нам тепло, варто користуватися моментом та планувати цікаві та легкі вихідні перед новим сезоном року.
А ми тобі з цим допоможемо! Ще одну ідею для твого відпочинку цими вихідними шукай далі.
Якщо ти захоплюєшся музикою або тим паче програвачами чи грамофонами, тоді радимо відвідати Музей українського грамзапису в Києві, на Співочому полі.
Експозиція музею розповідає про історію грамзапису та складається з понад 400 одиниць основного фонду української музики на різних звукових носіях.
Також тут можна послухати платівки різних періодів.
Також тут можна послухати платівки різних періодів.
Згодом у музеї відбудуться розширення та культорологічні розвідки, присвячені різним аспектам української та іноземної музичної культури.
Як ми зазначали, музей розташований під сценою Співочого поля на вулиці Лаврській, 41. Місце вибрали неспроста: саме звідси починався творчий шлях багатьох українських музикантів.
Музей українського грамзапису працює у вихідні дні з 12:00 до 18:00, а вхід — вільний.
До речі, на ці вихідні у Києві також заплановано чимало цікавих подій, які тобі варто відвідати. Куди піти у вересні в Києві, ми писали в нашому щомісячному культурному дайджесті.
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