Подорожі та натхнення

Ще одна ідея для відпочинку вихідного дня! У Києві працює Музей українського грамзапису

Вікторія Мельник, редакторка сайту 02 Вересня 2023, 09:30
Музей українського грамзапису
Фото: КМДА

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