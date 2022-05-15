В Украине сворачивают программу эвакуационных поездов – главные изменения от УЗ

Укрзалізниця завершает программу эвакуационных поездов. Потребности в них почти нет.

Остается один эвакопоезд, курсирующий из Покровска Донецкой области. Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Камышин на брифинге.

Мы заканчиваем эвакуационную программу. Мы продолжаем ее только в направлении из Донбасса, – подтвердил он.

Железная дорога восстанавливает привычный график курсирования поездов. Но продолжает предоставлять эвакуационный сервис там, где он действительно нужен.

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– Мы его сейчас делаем с Покровском и будем делать до тех пор, пока это будет нужно, – объяснил Камышин.

В целом, по данным УЗ, начиная с 24 февраля железной дорогой удалось эвакуировать более 3,8 млн человек. Около миллиона из них – это дети.

Поезда до Киева

Также в компании отмечают: поезда, курсирующие из западных регионов Украины в Киев, заполнены более чем на 95%.

— Больше всего людей едет с Запада в Киев. Ежедневно в Киев возвращается только по железной дороге не менее 11 тыс. человек, – отмечают в УЗ.

А еще железная дорога помогает украинцам возвращаться из-за границы. Только с 1 по 11 мая поездами из Европы вернулись 10 тысяч украинцев.

Сервис в поездах

Укрзалізниця возобновляет сервис в поездах. Так, с 13 мая во всех поездах Интерсити и Интерсити+ снова можно будет заказать еду, напитки, снеки. Доступны хот-доги, сэндвичи, кофе и десерты.

2 гривны от стоимости каждого горячего напитка на борту направят на лечение детей, пострадавших в результате агрессии России против Украины.

Помощь поступит детям из 67 больниц в 20 областях Украины, а также подопечным детских домов в городах, пострадавших от российской агрессии.

А если ты знаешь ребенка, который потерял родителей, но не знаешь, как помочь – читай о программе Дети Героев, которая оказывает помощь детям, оставшимся без родителей.