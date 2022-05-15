Україною припиняють курсувати евакуаційні потяги — головне про зміни від УЗ

Укрзалізниця завершила програму евакуаційних поїздів. Наразі потреби в них майже немає.

Залишається один евакопотяг, що курсує з Покровська Донецької області. Про таке повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін на брифінгу.

Ми закінчуємо евакуаційну програму. Ми продовжуємо її тільки в напрямку з Донбасу, – підтвердив він.

Залізниця відновлює звичний графік потягів. Але продовжує надавати евакуаційний сервіс там, де він справді потрібен.

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– Ми його зараз робимо з Покровськом і будемо робити до тих пір, поки це буде потрібно, – пояснив Камишін.

Загалом, за даними Укрзалізниці, починаючи з 24 лютого залізницею вдалося евакуювати більш як 3,8 млн людей. Близько мільйона з них – це діти.

Потяги до Києва

Також у компанії відзначають: потяги, які курсують із західних регіонів України до Києва, наразі заповнені більш як на 95 %.

— Найбільше зараз людей їде із заходу до Києва. Щодня до Києва повертається тільки залізницею не менше 11 тис. осіб, – відзначають в УЗ.

А ще залізниця допомагає українцям повертатися з закордону. Тільки з 1 по 11 травня потягами з Європи повернулися 10 тисяч українців.

Сервіс у потягах

Укрзалізниця відновлює сервіс у потягах. Так, з 13 травня у всіх поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ знову можна буде замовляти їжу, напої, снеки. Доступними стануть хот-доги, сендвічі, кава та десерти.

2 гривні від вартості кожного гарячого напою на борту спрямують на лікування дітей, що постраждали внаслідок агресії Росії проти України.

Допомогу спрямують дітям з 67 лікарень у 20 областях України, а також підопічним дитячих будинків у містах, що потерпають від російської агресії.

А якщо ви знаєте дитину, яка втратила батьків, але не знаєте, як допомогти – читайте про програму Діти Героїв, яка надає допомогу дітям, що залишились без батьків.