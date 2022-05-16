Васильки, маки и байрактары – какие татуировки набивают украинки во время войны

В Украине безумный спрос на патриотические татуировки. Психологи говорят, что это способ рассказать свою историю и обозначить новый этап жизни. Украинки рассказали, какую память о войне оставляют на своей коже, чтобы стать сильнее.

Если бы копирайтеру Рите из Запорожья еще в январе сказали, что на ее ключицах будут красоваться два турецких оперативно-тактических беспилотника – она бы ни за что не поверила.

Когда началась полномасштабная война, Рита решила украсить ключицы байрактарами. Они символизируют борьбу с врагом и поддержку союзников.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

— Я не уверена, сколько мне еще удастся прожить. Но очень хочется то время, которое мне отведено, прожить с полным восторгом от того, что я делаю со своим телом; от того, какими смыслами я наполняю свою внешность, – объясняет Рита.

Свои байрактары девушка набивала под звуки воздушных тревог:

Это была тревога, закончившаяся огнем рядом с тем местом, где я была. И весь дом дрожал тогда, – вспоминает она.

У SMM-менеджера Арины Шапран через три недели после начала полномасштабной войны появилась новая спутница на всю жизнь – княгиня Ольга.

Сильная и харизматичная княгиня Киевской Руси на ее коже – это терапевтическая поддержка и способ заявить, что она украинка, она сильная, она сжигает до тла врагов.

Решение набить изображение Ольги совершенно спонтанное, говорит девушка:

— Мы больше всего знаем княгиню Ольгу по истории о мести древлянам. Я думаю, понятно, с кем отождествляются у меня в этой истории древляне! (смеется)

Арина хотела татуировку с гуцульскими мотивами, поэтому к мастеру, создавшему эскиз ее княгини, ехала из Ужгорода во Львов.

Здесь есть черный контур и такой желтоватый отсвет. Это сродни орнаменту, когда выжигают писанки, – говорит она.

Тату-мастерица Лика до войны делала минималистические эскизы в акварельном стиле. Это были цветы, птицы и бабочки.

В марте ее клиентки стали просить, чтобы нежные рисунки были на желто-голубом фоне. Популярными стали подсолнухи, маки, васильки, а также надписи.

— Надписей тоже очень много. Очень популярны надписи “свободная”, “несокрушимая”, многие набивают слово “Украина” на разных языках или контуры нашей страны, — говорит Лика.

О своих новых патриотических татуировках украинки пишут в соцсетях. К примеру, киевлянка Татьяна Гонченко набила на руке тернопольский замок. Именно в Тернополь из столицы Татьяна с семьей перебралась после 24 февраля.

— Это знак благодарности Тернополю, который нас приютил во время войны, и людям, которые нас поддержали, помогли и очень гостеприимно приняли в своем городе, – пишет Татьяна в своем Facebook.

Люди делают татуировки, когда хотят рассказать свою историю, поясняет психолог Марина Диденко. Это определенный якорь, свидетельствующий о новом жизненном этапе. Попытка взять контроль над действительностью с помощью собственного тела или заявить о своей принадлежности к определенной социальной группе.

Национальность украинца нам дается по праву рождения. А вот идентичность – формируется.

— И у многих из нас она имела неопределенный образ. А сейчас, во время войны, она утверждается. И эта патриотическая татуировка дает возможность заявить всему миру о своей принадлежности к украинской нации.

Если вы планируете стать донором крови, врачи советуют отложить татуировку до победы или сдать кровь перед процедурой. После татуировки быть донором нельзя в течение шести месяцев.

Напомним, ранее мы рассказывали, как мастер из Харькова набивает патриотические тату украинцам. Анастасия Куликова говорит: сейчас почти все заказы — это эскизы флага, маков или фразы о русском военном корабле.