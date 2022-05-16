Путешествия и вдохновение

Васильки, маки и байрактары – какие татуировки набивают украинки во время войны

Эмма Антонюк, журналист программы Викна-новости 16 мая 2022, 23:00
Які татуювання набивають українки під час війни
Фото: Pexels

Больше новостей
Тріумфаторів Євробачення-2022 Kalush Orchestra зустріли на Батьківщині
Розовая панама в Украине! Как триумфаторов Евровидения Kalush Orchestra встретили на родине
Андрій Загороднюк інтерв'ю 2022
Сможет ли Украина вернуть свои границы до зимы? Андрей Загороднюк о планах РФ, ядерном оружии и контрнаступлении
Що робити, якщо не встигаєш додому до комендантської години
“Что делать, если я не успеваю домой до комендантского часа?”
Ганна Маляр
ВСУ вышли на границу с РФ в Харьковской области — Анна Маляр об успехах и мотивации наших защитников
Смотреть больше

Материалы по теме

Тріумфаторів Євробачення-2022 Kalush Orchestra зустріли на Батьківщині
Розовая панама в Украине! Как триумфаторов Евровидения Kalush Orchestra встретили на родине
Андрій Загороднюк інтерв'ю 2022
Сможет ли Украина вернуть свои границы до зимы? Андрей Загороднюк о планах РФ, ядерном оружии и контрнаступлении
Що робити, якщо не встигаєш додому до комендантської години
“Что делать, если я не успеваю домой до комендантского часа?”
Ганна Маляр
ВСУ вышли на границу с РФ в Харьковской области — Анна Маляр об успехах и мотивации наших защитников

Видео
0:01:14
Тріумфаторів Євробачення-2022 Kalush Orchestra зустріли на Батьківщині

Розовая панама в Украине! Как триумфаторов Евровидения Kalush Orchestra встретили на родине
Ганна Маляр
ВСУ вышли на границу с РФ в Харьковской области — Анна Маляр об успехах и мотивации наших защитников
Дефлімпіада 2022
Первые в мире! Украинские спортсмены с феерическим результатом победили на Дефлимпиаде-2022
0:03:16
Історія переселенця з Сєвєродонецька
Сделал бесплатное общежитие для беженцев из офиса. История переселенца из Северодонецка
0:09:07
Лана Зеркаль
Девственницы на панели и украинские козыри в рукаве: Лана Зеркаль о нефтяном эмбарго и странах, препятствующих этому процессу
0:06:21
Павло Казарін
Понимаешь, что цена ошибки может быть высокой: Павел Казарин о перепрофилировании в военного
Зміна графіку київського метро з 21 квітня 2022 року - що відомо
Как работает метро в Киеве сегодня: пересадки и закрытые станции
0:02:06
Прачечная в Николаеве
Сходить в душ и попить кофе: как в Николаеве волонтеры создали военную прачечную
0:02:48
Як вівчарка Кіра допомагає теробороні Києва
Благодарит за спасенную жизнь службой и охраной. Как овчарка Кира помогает терробороне
0:06:12
Сергей Грабский
Контрнаступление на Изюмском направлении и вероятность отступления России без боя: оценка военного эксперта Сергея Грабского
Больше видео
Які небезпеки несе олія
Читать дальше
Суперфуд или источник всех болезней: нутрициолог объясняет, какие опасности и пользу несет масло

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь