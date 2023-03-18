Влюбись в Закарпатье: десять мест, которые стоит посетить весной

Весной просыпаются из спячки не только звери, но и человеческая жажда приключений и путешествий. Хорошо, что Украина богата на виды и достопримечательности, которые стоит посетить.

На горы можно смотреть с наслаждением в любое время года, весна — не исключение. Закарпатье является одним из популярнейших маршрутов среди туристов.

Там можно ознакомиться не только с богатой украинской историей и насладиться живописными горными видами, но и отведать лучшие национальные блюда и вина.

Сейчас также смотрят

Подборкой лучших мест для такого путешествия, которое принесет больше ярких впечатлений, чем известный турецкий all inclusive, поделилась владелица турагентства Елена Сандакова.

Где отдохнуть на Закарпатье весной: десять мест

В этой подборке не будет гостиниц, зато будут известные и неизведанные места, которые помогут погрузиться в красоту природы и величие древней архитектуры.

Замок Паланок

Замок Паланок — самый известный и популярный из всех замков Закарпатья. Ты можешь помнить его с уроков истории, ведь это одна из самых древних крепостей в Украине.

Не менее интересна локация замка. Он расположен прямо на вулкане площадью почти 14 тыс. кв. м. Правда, вулкан давно уже не действует.

Стоимость экскурсии с гидом — 600 грн. Дополнительно придется оплатить вход: взрослый билет обойдется в 100 грн; детский — 50 грн; студенческий — 70 грн.

Термальные воды Косино

Что может быть лучше релакса в сочетании с оздоровлением и невероятными видами? Такое комбо можно ощутить в термальных водах Косино.

К услугам туристов открытый термальный бассейн с джакузи, сухая сауна и парные, ванны Кнайпа, соляная пещера, а еще бассейн с террасой и баром.

Входной билет на три часа стоит 500 грн за человека.

Карпатские чаны

Если термальные воды, где много людей — это не о тебе, но так хочется полежать в горячей воде с прекрасным горным видом, всегда можно пойти в чаны.

Вода в них подогревается до 45 °C. Погружение в воду такой температуры улучшает состояние здоровья, тонизирует организм, успокаивает нервную систему, устраняет бессонницу, улучшает состояние кожи.

Оздоровительная СПА-процедура служит профилактикой ревматизма и заболеваний суставов, а для лечебного эффекта в них добавляют ароматические масла, отвары лекарственных растений.

За такое удовольствие придется заплатить 1600 грн за два часа на восемь человек.

Синевир

Голубой глаз Украины, выглядывающий из карпатского леса. Синевир является самым большим и глубоким высокогорным озером, поэтому посмотреть в душу Карпат следует каждому хотя бы раз в жизни.

Посещение горного озера Синевир для взрослого обойдется в 60 грн. Детский и студенческий билет обойдется в 30 грн. Добраться туда можно как пешком, так и на авто, также туда часто ездят экскурсионные туры.

Центр реабилитации бурых медведей

Крупнейший в Украине реабилитационный центр бурых медведей находится на территории Национального природного парка Синевир. Входной билет стоит так же, как и на территорию Синевира — 60 грн для взрослого и 30 грн для ребенка.

Пилипец

Конечно, приключения в Карпатах не должны ограничиваться стандартными туристическими путями. Чтобы добавить немного экстрима в путешествие, можешь прокатиться на кресельном подъемнике на гору Гимба.

Там ждут великолепные виды, свежий воздух и закарпатский чай.

Водопад Шипот

Одно из семи природных чудес Украины и красивейший водопад Закарпатья — Шипот. Он расположен у подножия горы Гимба.

Шипот завораживает каждого посетителя своим неповторимым звуком и живописной природой. А лучше всего в нем то, что платить не придется.

Бункер Линии Арпада

Этот бункер — один из наиболее сохранившихся памятников Второй мировой войны. По историческим источникам, его длина достигала 1,5 км, на сегодняшний день доступно лишь 800 м. Подземные помещения бункера соединены ходами высотой в 2 м.

На разных уровнях оборонного сооружения были размещены склады с боеприпасами и продуктами, больница, инженерная, узловая, кухня, казармы. В одном коридоре еще бьет источник свежей воды.

Бункер обошли вражеские бомбы, однако достали грабительские руки СССР, так что аутентичных вещей там сохранилось довольно мало.

Входной билет для взрослых стоит 100 грн, 50 грн — детский.

Драгобрат

Это самый высокий горнолыжный курорт Украины, расположенный на высоте 1300–1700 м над уровнем моря. Дикие и необкатанные трассы и чувство свободы гарантированы.

За 3500 грн туристам предлагают два завтрака и два ужина, проживание в комфортабельном отеле курорта, чаны, сауну, трансфер в обе стороны и услуги профессионального гида.

Дополнительно придется оплатить разве что билеты в поселок Ясиня, обед, скипасы на горнолыжную трассу и собственные расходы, — говорит Елена.

Есть также бесплатные пешие походы на Драгобрат, где можно выбрать легкие и сложные маршруты. В той местности также есть озеро Ивор и Гересашка, пешком туда можно добраться за пять – шесть часов.

Сейчас большинство туристических компаний решили сохранять природу Карпат, так что трансферов будет мало.

Буковель

Подборку завершает курорт в Буковеле. Здесь есть все, что может пожелать душа туриста: скоростные сани, банджи-джампинг, чаны, СПА-комплексы, вкусная еда и выпивка.

Но стоит учитывать, что отдых в Буковеле значительно дороже, чем в Закарпатье. Так что Елена советует лучше арендовать домик далеко в горах и оттуда ездить на водопады или ходить в пешие походы. Конечно, если есть машина.

Среди популярных маршрутов — гора Шпицы на Черногорском хребте, ее высота 1863 м. Совсем рядом расположена Говерла — самая высокая вершина Карпат. Ее можно попробовать покорить.

Маленькая Голландия, дендропарк в греческом стиле и город сакур — нет, это не где-то за границей, эти места есть в родной Украине. Куда еще можно уехать на отдых весной, читай в материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.