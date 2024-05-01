Временную защиту украинцев в Польше продлят до октября 2025: какие льготы отменят

Польша — вторая страна по количеству украинских беженцев. До недавнего времени она лидировала, ведь приняла немало украинцев, однако сейчас уступила Германии.

По новому законопроекту временную защиту украинцев в Польше продлят, но отменят многие льготы. Читай, что известно о временной защите в Польше.

Временную защиту украинцев в Польше продлят до октября 2025 года — что изменится

Вчера, 30 апреля, Совет министров Польши принял законопроект, который продлевает временную защиту украинцев в Польше до 30 сентября 2025 года. Однако в законопроекте идет речь и о сокращении льгот.

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Украинским беженцам в Польше следует знать, что с 2025 года они смогут изменить статус пребывания с временной защиты на вид на временное проживание сроком на три года.

С 1 июля 2024 меняется система льгот и поддержки для украинцев. Страна продолжает сокращать помощь и стимулировать беженцев к возвращению домой.

Польша будет финансировать помощь на проживание и питание беженцев, которые находятся в сложных условиях, только при наличии подписанного соглашения с компетентным воеводой или органом местного самоуправления.

Кроме того, изменятся правила возмещения расходов на проживание и питание в центрах размещения беженцев. Компенсационные выплаты владельцам жилья за проживание и питание беженцев больше не будут производить.

Прекратится единовременная денежная помощь в размере 300 злотых и бесплатное фотографирование на документы.

Для детей введут обязательное школьное обучение. А выплата пособия на детей 800 злотых плюс с 2025-2026 учебного года будут осуществляться только в случаях, если дети учатся в польских школах.

Временная защита будет расширена на две категории иностранцев — несовершеннолетних детей граждан Украины и несовершеннолетних детей супругов граждан Украины, не имеющих украинского гражданства.

Психологические услуги украинским беженцам будут предоставлять украинцы с соответствующим образованием, которые проживают в Польше. В ближайшее время законопроект подпишут, и он вступит в силу с 1 июля 2024 года.

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