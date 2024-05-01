Тимчасовий захист українців у Польщі продовжать до жовтня 2025: які пільги скасують

Польща — друга країна за кількістю українських біженців. Донедавна вона лідирувала, адже прийняла чимало українців, проте зараз поступилася Німеччині. За новим законопроектом, тимчасовий захист українців у Польщі продовжать, але скасують багато пільг. Читай, що відомо про тимчасовий захист у Польщі.

Тимчасовий захист українців у Польщі продовжать до жовтня 2025 року — що зміниться

Учора, 30 квітня, Рада міністрів Польщі ухвалила законопроект, який продовжує тимчасовий захист українців у Польщі до 30 вересня 2025 року. Проте у законопроекті йдеться і про скорочення пільг.

Законопроект чекає на затвердження парламенту та підпис президента.

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Українським біженцям у Польщі варто знати, що з 2025 року вони зможуть змінити статус перебування з тимчасового захисту на посвідку на тимчасове проживання терміном на три роки.

З 1 липня 2024 змінюється система пільг та підтримки для українців. Країна продовжує скорочувати допомогу та стимулювати біженців до повернення додому.

Польща фінансуватиме допомогу на проживання та харчування біженців, які перебувають у складних умовах лише за умови наявності підписаної угоди з компетентним воєводою або органом місцевого самоврядування.

Крім цього, зміняться правила відшкодування витрат на проживання та харчування в центрах розміщення біженців. Компенсаційні виплати власникам житла за проживання та харчування біженців більше не здійснюватимуть.

Припиниться одноразова грошова допомога у 300 злотих та безкоштовні фотографування на документи.

Для дітей запровадять обов’язкове шкільне навчання. А виплату допомоги на дітей 800 злотих плюс з 2025-2026 навчального року здійснюватимуть лише у випадках, якщо діти навчаються у польських школах.

Тимчасовий захист поширять на дві категорії іноземців — неповнолітніх дітей громадян України та неповнолітніх дітей подружжя громадян України, які не мають українського громадянства.

Психологічні послуги українським біженцям надаватимуть українці з відповідною освітою, які живуть у Польщі. Незабаром законопроект підпишуть, і він набуде чинності з 1 липня 2024 року.

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