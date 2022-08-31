Выходные дни в сентябре-2022: как будем отдыхать в первый месяц осени

Сентябрь осчастливит нас традиционным праздником осени — Днем знаний, однако государственного выходного 1 сентября не будет. Но ждать ли дополнительных выходных дней первого месяца осени — читай дальше.

Выходные в сентябре 2022 года

В сентябре в украинцев не было государственных праздников, а значит — и дополнительных выходных. Поэтому в сентябре этого года украинцы будут отдыхать в календарные выходные — восемь выходных дней на 22 рабочих.

Выходные в сентябре выпадают на 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 сентября.

Уже завтра начнется учебный год — школьники и школьницы готовятся к встрече с одноклассниками. А какой можно сделать маникюр, чтобы учителя точно не обращали на ногти лишнего внимания читай в нашем материале.

Подписывайся на наш Telegram!