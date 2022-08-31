Вихідні дні у вересні-2022: як будемо відпочивати у перший місяць осені

Вересень ощасливить нас традиційним святом осені — Днем знань, проте державного вихідного 1 вересня не буде. Але чи чекати на додаткові вихідні дні першого місяця осені — читай далі.

Вихідні у вересні 2022 року

У вересні українці не мали державних свят, а отже — і додаткових вихідних. Тож цього вересня українці відпочиватимуть у календарні вихідні — вісім вихідних днів на 22 робочих.

Вихідні у вересні випадають на 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 та 25 вересня.

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