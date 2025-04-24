Выходные в мае 2025 года в Польше: в какие даты и сколько дней будет на отдых

Май в Польше — один из лучших месяцев для планирования короткого отпуска или хотя бы долгих выходных.

Почему? Именно на начало месяца приходится несколько важных национальных праздников, которые не только официально отмечаются, но и дарят отличную возможность немного выдохнуть. И если умело воспользоваться календарем, можно спланировать 4-5-дневный отдых, использовав всего один день официального отпуска.

Итак, когда выходные в мае в Польше — рассказываем подробно.

Государственные выходные в мае в Польше — что празднуют

Государственные праздники в Польше начинаются с первого дня месяца, а именно 1 мая, когда отмечают День труда (Święto Pracy). Это официальный выходной день, установленный в Польше еще со времен Польской Народной Республики. Ныне праздник потерял былую идеологическую подоплеку, но все равно остается красной датой календаря.

2 мая — День государственного флага (Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej). Этот день не включен в официальные выходные, однако многие поляки берут на него отпуск, чтобы объединить три праздника в так называемые majówkę — длинные майские выходные.

3 мая — еще одна дата: День Конституции (Święto Konstytucji) Это исторический праздник в память о принятии польской конституции 1791 года — кстати, одной из первых в Европе и мире — это государственный праздник и официальный выходной.

Выходные дни в мае в Польше 2025 — сколько дней на отдых

В 2025 году выходные в мае в Польше приходятся на следующие дни недели:

1 мая — четверг, выходной;

2 мая — пятница, можно взять отпуск;

3 мая — суббота, официальный выходной, совпадает с обычным выходным днем ​​недели.

Если взять один день отпуска 2 мая, в пятницу, можно получить четыре дня отдыха подряд: с четверга по воскресенье (1-4 мая).

Но есть еще один важный нюанс: в Польше, если государственный праздник выпадает на субботу, работодатель должен предоставить работникам дополнительный выходной день. Это предусмотрено статьей 130 § 2 Кодекса Польши. Дополнительный выходной обычно дают в том же месяце, на который приходится праздник.

В 2025 году 3 мая, суббота, День Конституции Польши — официальный государственный праздник. Итак:

Все работники, для которых суббота нерабочий день, имеют право на дополнительный выходной в мае. Работодатель может сам определять его дату и сообщить о ней.

То есть шанс присоединить этот день к майским выходным и взять его в понедельник, 5 мая. Тогда каникулы продлятся пять дней.

Когда в мае в Польше на праздники не будут работать государственные учреждения

Государственные учреждения в Польше не будут работать:

1 мая, в четверг;

3 мая, в субботу, если учреждение обычно работает в выходные, то этот день будет официально нерабочим;

2 мая — зависит от учреждения, но большинство либо не работает, либо работает по сокращенному графику, особенно в сферах госуправления, банков, почты и т.д.

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