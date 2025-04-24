Выходные в мае 2025 года в Польше: в какие даты и сколько дней будет на отдых

Фото Pixabay Май в Польше — один из лучших месяцев для планирования короткого отпуска или хотя бы долгих выходных. Почему? Именно на начало месяца приходится несколько важных национальных праздников, которые не только официально отмечаются, но и дарят отличную возможность немного выдохнуть. И если умело воспользоваться календарем, можно спланировать 4-5-дневный отдых, использовав всего один день официального отпуска. Итак, когда выходные в мае в Польше — рассказываем подробно. Государственные выходные в мае в Польше — что празднуют Государственные праздники в Польше начинаются с первого дня месяца, а именно 1 мая, когда отмечают День труда (Święto Pracy). Это официальный выходной день, установленный в Польше еще со времен Польской Народной Республики. Ныне праздник потерял былую идеологическую подоплеку, но все равно остается красной датой календаря. Читать по теме Чтобы не было проблем на таможенном контроле: что можно провозить из Украины в Польшу — список Какие вещи и продукты можно провозить из Украины в Польшу? Читай в нашем материале полный список. 2 мая — День государственного флага (Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej). Этот день не включен в официальные выходные, однако многие поляки берут на него отпуск, чтобы объединить три праздника в так называемые majówkę — длинные майские выходные. 3 мая — еще одна дата: День Конституции (Święto Konstytucji) Это исторический праздник в память о принятии польской конституции 1791 года — кстати, одной из первых в Европе и мире — это государственный праздник и официальный выходной.Выходные дни в мае в Польше 2025 — сколько дней на отдых В 2025 году выходные в мае в Польше приходятся на следующие дни недели: 1 мая — четверг, выходной; 2 мая — пятница, можно взять отпуск; 3 мая — суббота, официальный выходной, совпадает с обычным выходным днем недели. Если взять один день отпуска 2 мая, в пятницу, можно получить четыре дня отдыха подряд: с четверга по воскресенье (1-4 мая). Но есть еще один важный нюанс: в Польше, если государственный праздник выпадает на субботу, работодатель должен предоставить работникам дополнительный выходной день. Это предусмотрено статьей 130 § 2 Кодекса Польши. Дополнительный выходной обычно дают в том же месяце, на который приходится праздник. В 2025 году 3 мая, суббота, День Конституции Польши — официальный государственный праздник. Итак: Все работники, для которых суббота нерабочий день, имеют право на дополнительный выходной в мае. Работодатель может сам определять его дату и сообщить о ней. То есть шанс присоединить этот день к майским выходным и взять его в понедельник, 5 мая. Тогда каникулы продлятся пять дней. Когда в мае в Польше на праздники не будут работать государственные учреждения Государственные учреждения в Польше не будут работать: 1 мая, в четверг; 3 мая, в субботу, если учреждение обычно работает в выходные, то этот день будет официально нерабочим; 2 мая — зависит от учреждения, но большинство либо не работает, либо работает по сокращенному графику, особенно в сферах госуправления, банков, почты и т.д. Ранее мы рассказывали о ближайших к Украине аэропортах: странах-соседях, из которых можно добраться в любую точку мира.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Польша Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter