Высшее образование в Чехии: что нужно знать о вступлении и какие особенности для украинцев

Много украинцев выбирает учебу за границей. Сотни украинских абитуриентов выбирают для поступления чешские университеты. В них можно проходить обучение как на чешском, так и на английском языках.
Но чешские университеты имеют свои особенности поступления. На 24 канале рассказали о высшем образовании в Чехии для украинцев и что нужно сделать, что поступить в высшее учебное заведение.
В Чехии есть частные и государственные высшие учебные заведения. В частных университетах обучение могут вести на английском языке. Чтобы учиться на англоязычной программе, необходимо наличие сертификата о свободном владении иностранным языком.
В государственных вузах программы преподаются на чешском языке. Если украинский абитуриент хочет получить бесплатное образование, то нужно изучить чешский язык и сдать специальный языковой экзамен, только после этого начнется процесс рассмотрения документов поступающего.
Стоит отметить, что в Чехии дети учатся в школе 13 лет, поэтому у украинцев есть дополнительный год на изучение языка.
Есть еще один вариант — окончить чешскую старшую школу, ее выпускники получают национальный диплом Maturita. Этот диплом свидетельствует о языковой компетентности абитуриента, шанс зачисления на бесплатную программу существенно возрастает.
Есть еще один вариант — окончить чешскую старшую школу, ее выпускники получают национальный диплом Maturita. Этот диплом свидетельствует о языковой компетентности абитуриента, шанс зачисления на бесплатную программу существенно возрастает.
В чешских вузах есть три формы обучения: очная, заочная и комбинированная. Университетские образовательные программы позволяют студентам самостоятельно выбирать курсы для посещения и распределять академическую нагрузку.
Абитуриенты должны готовиться к поступлению в чешское учебное заведение заранее, ведь некоторые принимают заявку еще зимой. Но информация о поступлении и подаче документов зависит от самого заведения, поэтому нужно искать информацию на их сайтах.
Заявка на поступление на творческие специальности подается до конца ноября, на технические — до конца февраля. Однако есть исключения, поэтому нужно дополнительно проверять информацию.
Чтобы зарегистрироваться на вступительные экзамены, необходимо пройти несколько шагов.
Когда все эти процессы сделаны, университет сообщает о дальнейших шагах через систему онлайн регистрации, письмом или электронной почтой.
Украинцам обязательно нужно нострифицировать аттестат. Определенное количество чешских университетов может это сделать самостоятельно, но преимущественно поступающие обращаются за внешней нострификацией, которую проводит Министерство образования. В Праге этим занимается магистрат.
Чтобы нострифицировать аттестат необходимо:
Заявку на нострификации рассматривают 60 дней. После этого магистрат определяет какие предметы нужно сдать, чтобы подтвердить свое обучение в Украине. Тесты определяют на основе общего количества часов обучения.
Например, если в Чехии на изучение математики заложено условно 500 часов, а в Украине 400 — абитуриентам назначат экзамен по этому предмету.
Например, если в Чехии на изучение математики заложено условно 500 часов, а в Украине 400 — абитуриентам назначат экзамен по этому предмету.
Чаще всего поступающие из Украины сдают тесты по трем дисциплинам.
Если завалить экзамены, аттестат не нострифицируют, и все придется проходить заново. Без этой важной детали на учебу не возьмут.
Фото: Pexels
Абитуриентам необходимо подготовить следующие документы:
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