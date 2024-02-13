Высшее образование в Чехии: что нужно знать о вступлении и какие особенности для украинцев

Много украинцев выбирает учебу за границей. Сотни украинских абитуриентов выбирают для поступления чешские университеты. В них можно проходить обучение как на чешском, так и на английском языках.

Но чешские университеты имеют свои особенности поступления. На 24 канале рассказали о высшем образовании в Чехии для украинцев и что нужно сделать, что поступить в высшее учебное заведение.

Высшее образование в Чехии для украинцев: особенности поступления

В Чехии есть частные и государственные высшие учебные заведения. В частных университетах обучение могут вести на английском языке. Чтобы учиться на англоязычной программе, необходимо наличие сертификата о свободном владении иностранным языком.

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В государственных вузах программы преподаются на чешском языке. Если украинский абитуриент хочет получить бесплатное образование, то нужно изучить чешский язык и сдать специальный языковой экзамен, только после этого начнется процесс рассмотрения документов поступающего.

Стоит отметить, что в Чехии дети учатся в школе 13 лет, поэтому у украинцев есть дополнительный год на изучение языка.

Есть еще один вариант — окончить чешскую старшую школу, ее выпускники получают национальный диплом Maturita. Этот диплом свидетельствует о языковой компетентности абитуриента, шанс зачисления на бесплатную программу существенно возрастает.

В чешских вузах есть три формы обучения: очная, заочная и комбинированная. Университетские образовательные программы позволяют студентам самостоятельно выбирать курсы для посещения и распределять академическую нагрузку.

Как подготовиться к поступлению в чешский вуз

Абитуриенты должны готовиться к поступлению в чешское учебное заведение заранее, ведь некоторые принимают заявку еще зимой. Но информация о поступлении и подаче документов зависит от самого заведения, поэтому нужно искать информацию на их сайтах.

Как подать заявку

Заявка на поступление на творческие специальности подается до конца ноября, на технические — до конца февраля. Однако есть исключения, поэтому нужно дополнительно проверять информацию.

Чтобы зарегистрироваться на вступительные экзамены, необходимо пройти несколько шагов.

Подать онлайн заявку. Университеты используют систему электронных форм. Это позволяет студентам отслеживать статус своей заявки на протяжении всего вступительного процесса. Заполнить анкету и указать: имя, адрес, номер социального страхования, название университета, факультет и направление обучения, данные об обучении в средней школе. Некоторые университеты просят напечатать анкету, подписать ее и отправить по почте на факультет. Уплатить административный сбор. Стоимость каждой заявки составляет от 400 до 600 чешских крон (ориентировочно, от 950 до 1300 грн.). Чтобы ее засчитали, нужно оплатить определенную сумму не позднее определенного окончательного срока.

Когда все эти процессы сделаны, университет сообщает о дальнейших шагах через систему онлайн регистрации, письмом или электронной почтой.

Нострификация аттестата

Украинцам обязательно нужно нострифицировать аттестат. Определенное количество чешских университетов может это сделать самостоятельно, но преимущественно поступающие обращаются за внешней нострификацией, которую проводит Министерство образования. В Праге этим занимается магистрат.

Чтобы нострифицировать аттестат необходимо:

легализовать аттестат в Министерстве юстиции или поставить апостиль в Министерстве образования;

перевести его на чешский язык;

нотариально заверить у государственного нотариуса.

Заявку на нострификации рассматривают 60 дней. После этого магистрат определяет какие предметы нужно сдать, чтобы подтвердить свое обучение в Украине. Тесты определяют на основе общего количества часов обучения.

Например, если в Чехии на изучение математики заложено условно 500 часов, а в Украине 400 — абитуриентам назначат экзамен по этому предмету.

Чаще всего поступающие из Украины сдают тесты по трем дисциплинам.

Если завалить экзамены, аттестат не нострифицируют, и все придется проходить заново. Без этой важной детали на учебу не возьмут.

Документы для поступления в чешский университет

Абитуриентам необходимо подготовить следующие документы:

заявление о поступлении в ВУЗ, написанное лично абитуриентом;

аттестат+дополнение (оригинал) об окончании 11 класса;

документ о нострификации аттестата;

загранпаспорт;

медицинская справка форма №086/о;

фотографии формата 3х4.

Ранее мы рассказывали, как поступить украинцам в университет в Польше.

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