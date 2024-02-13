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Высшее образование в Чехии: что нужно знать о вступлении и какие особенности для украинцев

Богдана Макалюк, журналист сайта 13 февраля 2024, 08:00
Вища освіта в Чехії для українців: особливості вступу
Фото: Pexels

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