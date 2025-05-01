Жемчужины степных ландшафтов: какие живописные заповедники Украины стоит посетить

Украина всегда славилась своими бескрайними степями, захватывающими своими живописными видами и уникальными экосистемами, простирающимися от Запада до Востока страны и превращающимися в заповедники.

Но, конечно, наиболее незабываемыми, но в то же время уязвимыми сейчас остаются ландшафты Донецкой и Луганской областей. И именно для их защиты в 2017 году был основан праздник — День степи, который отмечается теперь ежегодно 30 мая.

Кроме того, украинские степи уже давно стали домом для многих видов редких животных и растений, некоторые из них даже занесены в Красную книгу Украины. Поэтому узнать о них больше и увидеть своими глазами всю живописность этих краев — не только хорошая идея для путешествия, но и важная работа по сохранению истории, культуры и природы родной страны.

Не знаешь, куда лучше отправиться? Специалист по адаптации к изменению климата Центра экологических инициатив Екодія Богдан Кученко поделился с 24 каналом своим списком лучших заповедников Украины, где природа раскрывает все свое величие и красоту.

Заповедники Украины, которые следует посетить

Бужский Гард

Заповедник Бужский Гард расположен на реке Южный Буг в пределах Николаевской области. Он простирается на пять районов, его площадь составляет 6138,13 гектара.

А поскольку его территория настолько велика, развлечения на свой вкус будет несложно найти. Например, в Бужском Гарде можно отправиться на водные или конные прогулки, пройтись по пешим маршрутам, или заняться рафтингом.

Но пока будешь заниматься активным отдыхом, не забудь оставить и немного времени на спокойное знакомство с местной флорой и фауной. Ведь в этих местах обитает немало редких видов.

Подольские Товтры

Национальный природный парк Подольские Товтры расположен в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Он считается одним из самых больших в Европе, ведь простирается на 261 316 гектаров.

Но несмотря на то, что эта территория определена в законе как охраняемая от большинства видов человеческой деятельности и загрязнения, все же земля площадью полтора гектара на берегу Днестра неподалеку от Бакоты была продана под строительство и обслуживание объектов рекреационного назначения. Об этом говорится на сайте Prozorro.Продажи.

Следовательно, будущий владелец должен учесть ограничения и максимально уменьшить свое влияние на состояние местной экологии. Ведь это место полно немалым количеством жителей, которые внесены в Красную книгу Украины. В частности, речь идет о 65 видах животных и 60 видах растений.

Кроме того, Подольские Товтры очаровывают своими известняковыми холмами и товтрами, речными каньонами, а также лесами, степями и архитектурными памятками.

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Еланецкая степь

Еланецкая степь считается самой сохранившейся частью степи на северо-западном Причерноморье. Он расположен в Николаевской области и очаровывает разноцветием местной флоры. В частности, на территории заповедника можно увидеть цветущую ковыль весной и в начале лета.

Но кроме этого Еланецкая степь богата и много фауна. Например, на его территории можно увидеть двухметровых американских бизонов, которых 40 лет назад привезли из биосферного заповедника Аскания-Нова, который сейчас, к сожалению, до сих пор находится в оккупации и страдает небрежностью российских захватчиков.

Михайловская целина

Степной заповедник Михайловская целина расположен возле села Великие Луки на водоразделе рек Грунь и Сула Сумской области. Его площадь составляет 882,9 гектара.

На территории заповедника можно увидеть, как меняется цвет степи в любое время года. В частности, в этой смене играют не последнюю роль такие редкие растения, как анемона лесная, астрагал, ковыль, брандушка, голубчик боровый, адонис весенний и дельфиний клиновидный.

А вот фауна заповедника может порадовать посетителей знакомством с 20 видами редких животных и насекомых.

Во время грустных и стрессовых событий, постоянно терроризирующих наш организм в настоящее время, нужно давать своим мыслям и телу хоть немного релакса и тишины. Это возможно только при смене локации. Поэтому читай, куда поехать на выходные в Украину для перезагрузки.

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